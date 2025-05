Napoli, nome nuovo per la mediana: arriva il talento brasiliano

Il Napoli in vista della sessione estiva di calciomercato mette nel mirino un talento che arriva direttamente dal Brasile. Si tratta di un rinforzo potenzialmente molto interessante per la linea mediana.

La concentrazione sia da parte dei tifosi che per tutto il club tra gli azzurri è sicuramente sul campo, dal momento che è troppo ghiotta l’occasione per la banda allenata da Antonio Conte. Il primo posto in classifica quando mancano ormai quattro giornate al termine di questa stagione e con tre punti di vantaggio sull’Inter mettono nelle condizioni i partenopei di poterne anche pareggiare una da qui alla fine, a patto che tutte le altre tre partite saranno coronate con una vittoria. Non sono ammesse distrazioni da questo punto di vista.

Ovviamente, però, un grande club deve programmare anche il proprio futuro, soprattutto perché in estate serviranno tanti innesti. Per giunta anche di alto profilo, dal momento che saranno di più gli impegni ora che è stata conquistata la matematica certezza di prender parte alla prossima edizione della UEFA Champions League. In tal senso, adesso emerge un nome nuovo presente sul taccuino di Giovanni Manna. Può rappresentare un innesto di alto profilo per la linea mediana del Napoli ed arriva direttamente dal Brasile. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, nel mirino il gioiello dal Brasile: rinforzo a centrocampo

In mezzo al campo sembra scontata la permanenza di McTominay e Gilmour, mentre uno tra Lobotka ed Anguissa potrebbe seriamente salutare. Non è scontato, in tal senso, neanche il riscatto di Billing. In tal senso, stando a quanto raccontato da Caught Offside, emerge un nuovo profilo. A quanto pare il Napoli ha messo nel mirino Breno Bidon, talentuosissimo centrocampista brasiliano di proprietà del Corinthians e calciatore dal talento enorme e dalla grande, grandissima personalità.

Classe 2005, è nel giro della Nazionale brasiliana Under 20 e si parla di lui un gran bene, dal momento che ci si aspetta che un giorno possano essere affidate nelle sue mani le chiavi del centrocampo. Ha un contratto molto lungo con il Corinthians e per questo motivo il Napoli sa di dover fare uno sforzo in termini economici importante per assicurarsene le prestazioni. Senza sottovalutare il fatto che sulle tracce di Breno Bidon, oltre al Napoli, c’è una importante concorrenza interna alla Serie A.

Il nome del brasiliano, infatti, è presente sui taccuini anche di Milan e Fiorentina. Si tratta di un calciatore che preferisce agire da mezzala sinistra di paleggio, rappresentando una valida soluzione alternativa per il centrocampo del Napoli. Si attendono sviluppi, con il suo valore di mercato che si aggira probabilmente intorno ai 20 milioni di euro.