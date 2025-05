Napoli, Manna ha scelto il nuovo Kvara: ok dell’agente

Il Napoli è voglioso di trovare nuove alternative in attacco. Ecco il primo regalo del ds Manna per Antonio Conte: spunta un nuovo affare

Saranno settimane intense in casa azzurra in campo e fuori. Spunta la nuova mossa a sorpresa per arrivare al nuovo Kvara, ancora protagonista in Champions League con la maglia del Psg. Il suo addio ha sconvolto i tifosi partenopei, ma ora il presidente De Laurentiis è pronto ad investire tanti milioni sul fronte calciomercato.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per una nuova svolta in ottica futura. Ecco la nuova mossa a sorpresa in casa Napoli per sognare in grande: spunta l’affare decisivo per il nuovo Kvara. La dirigenza partenopea è molto attiva per regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore Antonio Conte, che ora vuole trionfare subito con la vittoria dello Scudetto. Un duello a distanza insperato ad inizio stagione, ma ora gli azzurri ci credono più che mai dopo aver conquistato il primato in campionato.

Calciomercato, colpo in attacco: arriva il primo regalo per Conte

Una nuova operazione di calciomercato entusiasmante in casa azzurra. L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis: ecco tutta la verità sull’affare in attacco, pochi minuti fa l’annuncio decisivo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Riccardo Orsolini è tornato in pole per il prossimo colpo in attacco del Napoli. Il ds Manna ha avuto già contatti ravvicinati con l’agente del giocatore del Bologna, Michelangelo Minieri: una nuova svolta per l’autore del gol decisivo contro l’Inter.

Orsolini è cresciuto a dismisura nelle ultime stagioni, prima con Thiago Motta e poi con Vincenzo Italiano. Orsolini vuole conquistare la convocazione in Nazionale azzurra, ma il Ct LuConteciano Spalletti gli ha preferito altri giocatori negli ultimi mesi. Il ds Manna vorrebbe subito chiudere per l’affare: pronto il regalo ad Antonio Conte.

Tutto dipenderà dalla decisione dell’allenatore salentino in vista della prossima stagione. Orsolini resta un nuovo affare da mettere a segno con l’obiettivo di diventare subito protagonista in Champions League. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande: spunta la novità sorprendente in casa azzurra. Nei mesi scorsi è stato accostato alla società partenopea anche Ndoye, ma alla fine non è arrivato il suo trasferimento a gennaio. Ormai ci siamo per pensare subito alla prossima stagione con colpi da urlo.