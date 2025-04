Napoli, nome nuovo per l’attacco: bruciato il Milan

Il Napoli sta lavorando già al futuro, con un presente ancora tutto da vivere e da scrivere, ed in tal senso emerge adesso un nome nuovo per il reparto avanzato. Sul giocatore c’è anche il Milan, che ora rischia le beffa.

Il futuro del club azzurro si scrive in queste settimane. La squadra sta facendo un percorso straordinario ed ora vede quello che sarebbe un autentico prodigio sportivo davvero ad un passo. A quattro giornate dalla fine, infatti, il Napoli ha tre punti di vantaggio sull’Inter e questo si traduce nel fatto che vincendo tre partite e pareggiandone una sarebbe automaticamente Scudetto. Ovviamente Antonio Conte non farà calcoli, ma punterà a fare bottino pieno visto un calendario che sembra essere decisamente alla portata.

Giovanni Manna, però, è la parte del club che in maniera inevitabile deve anche badare al futuro ed in tal senso il reparto avanzato è uno di quelli più caldi in vista dell’estate. Adesso emerge, proprio da questo punto di vista, un nome nuovo che può rappresentare un innesto, per il presente ma soprattutto per il futuro, davvero di alto profilo. La notizia arriva come una beffa per il Milan, alle prese con tanti interrogativi nel proprio futuro e che per questo motivo potrebbe davvero restare a mani vuote, come si suole dire.

Napoli, nuovo attaccante nel mirino: arriva direttamente dall’Olanda

Il tema che graviterà attorno al vice Lukaku sarà a dir poco centrale in estate. Simeone, infatti, ha trovato poco spazio e per questo motivo è lecito immaginare che saluterà. Serve un calciatore che sappia gestire i momenti in cui il belga non ci sarà ed ora emerge un nome nuovo. Stando a quanto raccontato da TheBoyHotspur, il Napoli avrebbe messo nel mirino il nuovo talento cresciuto in casa Feyenoord, vale a dire Zepiqueno Redmond, di cui si parla un gran bene in Olanda. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Di ruolo centravanti, è un calciatore dal potenziale davvero enorme che, complice la sua giovanissima età, non è ancora riuscito ad esprimere. E’ un classe 2006, ma a quanto pare Giovanni Manna intende puntare su di lui o quanto meno provarci, dal momento che la concorrenza è davvero di alto profilo. Su Redmond c’è anche il Milan, ma l’incertezza sul futuro dei rossoneri, dal campo fino alla dirigenza ed all’allenatore, frena questo affare.

Per questo motivo il Napoli ne può approfittare, anche se sulle sue tracce c’è anche il Tottenham. Probabile, però, che occorra un sacrificio economico importante per lui, dal momento che Van Persie, tecnico del Feyenoord, non vorrebbe privarsene.