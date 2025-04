Napoli, nuovo bomber dalla Premier: affare low cost

Il Napoli si concentra ancora una volta in Premier League per il nuovo rinforzo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Affare a basso costo e colpo di scena per gli azzurri, che può essere un profilo perfetto come bomber.

Gli azzurri hanno come imperativo categorico, a questo punto, quello di fare il massimo per rendere l’impossibile possibile, come si suole dire. Stiamo parlando, ovviamente, dello Scudetto, mai così vicino come adesso dal momento che il Napoli è a quattro giornate dalla fine di questa avvincente Serie A è al primo posto con tre punti di vantaggio sull’Inter. In tal senso, però, come è noto, c’è il futuro anche a cui pensare ed alla programmazione del calciomercato della sessione estiva. Soprattutto dopo la delusione rappresentata dal mercato di gennaio.

Giovanni Manna, lavorando a braccetto con Antonio Conte, ha già pescato più di una volta ed a piene mani dalla Premier League, che è un campionato ricco di opportunità come si suole dire in questi casi. In tal senso, emerge una nuova trattativa che i partenopei possono condurre in porto e si tratta di un bomber che può essere perfetto per il Napoli. Si tratta di un affare a basso costo che può permettere anche alle finanze del club di prendere il fiato, come si suole dire in questi casi.

Il Napoli cerca un bomber di scorta per Lukaku: nome nuovo per Conte

Ha fatto una grande stagione Romelu Lukaku, dal momento che pur non avendo segnato tantissimi gol è stato a dir poco prezioso e decisivo. Ha siglato, infatti, praticamente solo reti dal peso specifico enorme ed ha fornito tantissimi assist, favorendo McTominay ed Anguissa. Che non a caso non avevano mai segnato tanti. Come centravanti di scorta, però, stando a quanto raccontato da IlSussidiario, il Napoli potrebbe seriamente puntare su Calvert Lewin, bandiera dell’Everton pronto a dire addio.

Si tratta di un calciatore dall’enorme potenziale e dalla grandissima esperienza, dal momento che per anni è stato il punto di riferimento in senso assoluto dell’Everton. Per caratteristiche, si tratta di un calciatore che è molto vicino a Romelu Lukaku e nel contesto giusto ha dimostrato di saper segnare anche tanto. E’ stata una stagione difficile per lui, condita da soli 3 gol in 22 partite.

Ha il contratto in scadenza in estate e sul fronte rinnovo tutto tace. Per questo motivo il Napoli potrebbe seriamente puntare su Dominic Calvert Lewin a parametro zero, dovendo pagare solo le commissioni per agenti et similia. Si attendono sviluppi, in tal senso.