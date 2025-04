Infortunio Buongiorno, duro colpo: stop più lungo del previsto

In casa Napoli tengono in allarme le condizioni dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Si tratta di un duro colpo per gli azzurri ed in tal senso lo stop si rivela essere più lungo del previsto. Le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono alle prese con il momento, probabilmente, più esaltante di tutta la stagione. Da questo punto di vista, infatti, se è vero come è vero che nessuno è stato al primo posto quanto il Napoli, è altrettanto vero che mai come ora il sogno Scudetto è diventato possibile. La squadra di Antonio Conte, infatti, è al primo posto in classifica ed ha tre punti di vantaggio sull’Inter. Situazione inimmaginabile, dal momento che basti pensare che fino ad una settimana fa la situazione era letteralmente ribaltata al contrario, con i nerazzurri avanti di tre lunghezze.

Non è tutto oro quello che luccica, come si suole dire, dal momento che ci sono per gli azzurri diverse preoccupazioni. Su tutte le notizie che arrivano direttamente dall’infermeria, dal momento che è pericolosamente affollata di recente. Allo stop di David Neres e Juan Jesus, domenica si sono aggiunti anche Anguissa e soprattutto Alessandro Buongiorno. Proprio a proposito del difensore ex Torino arrivano degli aggiornamenti importanti circa il suo infortunio e le sue condizioni. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Infortunio Buongiorno, le ultime sui tempi di recupero

Si tratta di un calciatore che, al netto dei diversi stop che lo hanno frenato e che hanno dato un enorme spazio a Juan Jesus nell’arco di questa stagione, è fondamentale. Nessuno ha il suo senso per l’anticipo e le sue letture difensive. In tal senso, a fare il punto della situazione dopo l’infortunio di Buongiorno è Pasquale Tina, giornalista ed inviato di Radio Marte a Castel Volturno, al centro sportivo del Napoli. La prima rassicurazione riguarda Anguissa, dal momento che il suo stop non sembra essere preoccupante essendo solo una botta.

Per quanto riguarda, invece, Buongiorno, il discorso è diverso. A quanto pare, infatti, al momento non è detto che si tratti di un semplice risentimento muscolare. C’è il timore che possa esserci una lesione per lui ed in questo caso i tempi di recupero finirebbero per allungarsi in maniera fisiologica. Sarebbe una tegola enorme per il Napoli, che sarebbe costretto, complice anche lo stop di Juan Jesus, a finire il campionato con i soli Rrahmani e Rafa Marin come centrali di difesa.

Per stabilire la reale entità dell’infortunio di Buongiorno serviranno gli esami strumentali, che spiegheranno se ci sia effettivamente una lesione oppure no. I tifosi azzurri trattengono il fiato e sperano.