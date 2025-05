Sarri torna in panchina: firma con una big della Serie A

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli è pronto a firmare un nuovo contratto in Serie A

Saranno giorni decisivi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. L’allenatore toscano, Maurizio Sarri, non vede l’ora di rimettersi in discussione dopo l’avventura alla Lazio. Sia in estate che a gennaio è stato ad un passo dal ritorno in panchina: spunta ora la decisione definitiva.

Maurizio Sarri è sempre stato applaudito per la qualità del suo gioco, fatto di fraseggi prolungati per mettere in difficoltà le squadre avversarie. L’allenatore toscano si è messo anche alla prova con club blasonati come Chelsea e Juventus vincendo rispettivamente Europa League e uno Scudetto con i bianconeri. Subito dopo è ripartito con la Lazio, ma dopo un’ottima stagione alla guida dei biancocelesti le strade si sono separate successivamente con il patron Lotito. Spunta la svolta per conoscere la sua prossima destinazione: ormai ci siamo per la firma con una big della Serie A.

Calciomercato, la nuova firma di Sarri: l’annuncio

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alla chiusura dell’affare. Ormai ci siamo per il colpo a sorpresa: ecco la verità su Maurizio Sarri.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il profilo di Maurizio Sarri è sempre accostato alle big della Serie A. La sua prossima squadra potrebbe essere proprio il Milan. Ormai è libero da mesi e non vede l’ora di accettare un progetto avvincente come quello rossonero. In attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, la dirigenza milanese vorrebbe individuare anche il profilo del nuovo allenatore.

Una voglia immensa di tornare subito in panchina per collezionare risultati importanti. Il Milan ha bisogno di una nuova guida, ma tutto passerà dalla finale di Coppa Italia: Sergio Conceicao potrebbe vincere il secondo trofeo in stagione dopo la Supercoppa italiana. Il Milan cercherà di arrivare così alla chiusura definitiva per ingaggiare il nuovo allenatore: la dirigenza rossonera dovrà così comunicare la sua intenzione in vista della prossima stagione.

Una voglia immensa di tornare a calcare palcoscenici importanti: l’Europa League potrebbe essere uno stimolo in più per continuare a sognare in grande. Ormai ci siamo per conoscere la sua prossima destinazione in Serie A dopo tanti mesi di studio incessante per conoscere le nuove strategie di campo.