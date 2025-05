Napoli, tegola Lobotka: quando tornerà in campo

Ancora una brutta notizia per Antonio Conte. Tegola per Lobotka: al suo posto è entrato Gilmour in cabina di regia. Ecco i tempi di recupero per lo slovacco

Non finiscono i problemi per l’allenatore del Napoli. Il centrocampista azzurro ha provato il tutto per tutto, ma ad inizio secondo tempo ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. Spunta il nuovo annuncio in vista delle prossime sfide delicate della squadra partenopea.

La squadra azzurra continua a sognare per lo Scudetto. Il Napoli è passato in vantaggio a Lecce grazie alla punizione da applausi di Raspadori, in campo da titolare. Una nuova tegola per Antonio Conte che dovrà monitorare attentamente le condizioni fisiche del faro del centrocampo Stanislav Lobotka. Conosciamo tutti i dettagli in vista delle prossime gare degli azzurri che cercheranno di mantenere invariato il distacco con l’Inter, che scenderà in campo a San Siro contro l’Hellas Verona per andare nuovamente a meno 3 dal Napoli.

Napoli, il nuovo problema per Conte: l’infortunio per Lobotka

Un momento decisivo della stagione per coronare il sogno chiamato Scudetto. Dopo gli stop di Neres, Buongiorno e Juan Jesus, ecco un nuovo infortunio in casa Napoli. Ecco le condizioni dello slovacco, i tempi di recupero.

Un problema alla caviglia l’ha tormentato tra fine primo tempo ed inizio ripresa: Lobotka si è seduto anzitempo in panchina dopo aver deviato in angolo un tiro del Lecce. Ancora un problema per Antonio Conte in vista delle prossime tre sfide di Serie A. Gilmour ha preso il suo posto in cabina di regia: potrebbe essere così confermato anche contro il Genoa.

Una voglia immensa di recuperare le energie dopo le tante sfide ravvicinate in Serie A: il duello a distanza con l’Inter prosegue senza sosta. Conte cercherà di avere subito a disposizione subito il faro del centrocampo, ma ha lasciato il terreno di gioco zoppicando vistosamente al fianco dei dottori del Napoli. Stagione finita per Juan Jesus, mentre l’allenatore del Napoli proverà a recuperare per l’ultima giornata Neres e Buongiorno.

Ancora problemi di formazione per Conte che ha sempre saputo affrontare le difficoltà nel migliore dei modi. Ecco la nuova mossa a sorpresa in ottica futura: Lobotka potrebbe finire anzitempo la stagione. Un grosso allarme in casa azzurra per affrontare nel migliore dei modi le ultime partite di Serie A.