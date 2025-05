Napoli, infortunio Lobotka: Conte in ansia, i tempi di recupero

In casa Napoli scatta l’allarme per l’infortunio di Stanislav Lobotka che mette inevitabilmente Antonio Conte in ansia. Ecco le ultime notizie che arrivano circa i tempi di recupero, quando siamo ormai a tre giornate dalla fine.

Per gli azzurri la situazione è in continuo divenire e si stanno vivendo ore davvero caratterizzate da una euforia e da una attesa praticamente spasmodica. Un conto alla rovescia che potrebbe trascinarsi fino all’ultima giornata di Serie A. Se è vero come è vero che ieri la squadra di Antonio Conte è riuscita ad espugnare anche il Via del Mare di Lecce, è altrettanto vero che è arrivata anche la risposta dell’Inter. Tutto invariato, dunque. Ma per il Napoli c’è adesso un altro allarme ed un altro problema da tenere in considerazione per oggi.

Ne corso della gara di ieri contro il Lecce, in un contrasto sicuramente duro ma regolare, Stanislav Lobotka è andato KO. La gamba, infatti, ha fatto un movimento irregolare a causa della caduta di un avversario su di essa ed in maniera inevitabile scatta l’allarme per Antonio Conte, che lo considera in maniera inevitabile un perno centrale di tutto il suo progetto. Sia tecnico che tattico. A proposito dell’infortunio di Stanislav Lobotka arrivano i primi aggiornamenti che riguardano in maniera inevitabile anche i tempi di recupero.

Infortunio Lobotka, le prime indiscrezioni sui tempi di recupero

Mancano ormai solamente tre partite, in cui al Napoli è chiesto di portare a casa almeno 7 punti. Con questo bottino, infatti, sarebbe praticamente certo di vincere lo Scudetto, a prescindere dai risultati dell’Inter. La speranza è di avere a disposizione Lobotka in mediana, dal momento che le sue geometrie sono fondamentali per la manovra di Antonio Conte. In tal senso, arrivano dei primi aggiornamenti non di poco conto a tal proposito e che interesseranno tutti i tifosi del Napoli.

Ovviamente bisognerà aspettare l’esito degli esami, dal momento che bisogna valutare attraverso gli strumenti medici se ci sono delle lesioni e dei danni più seri. Prima di allora sarà presto per sbilanciarsi in un senso o nell’altro. Come sottolineato però da Goal.com, al momento è da considerare in dubbio la presenza nella partita tra Napoli e Genoa in programma per la prossima settimana e che potrebbe cucire sulla maglia azzurro un altro pezzo di Scudetto.

La speranza di tutti è che questo infortunio per Stanislav Lobotka possa essere di lieve entità nonostante in ogni caso alle sue spalle ci sia un profilo come Gilmour che dà delle enormi sicurezze e garanzie come alternativa dal momento che ha tutto per non far sentire la mancanza dello slovacco.