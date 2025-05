Napoli: Anguissa al Fenebahce, bloccato il sostituto

Nonostante lo Scudetto è sempre più vicino, non mancano le grane in casa partenopea. E il centrocampista camerunense è una di queste

Il Napoli avvicina sempre di più lo Scudetto, ma questo non sembra far cambiare idea ad alcuni giocatori. Anguissa, nonostante il rinnovo, continua a spingere per una cessione e nelle ultime ore si parla di un Fenerbahce in pressing per il calciatore dei partenopei. Una soluzione che consentirebbe agli azzurri di scongiurare la sua permanenza nel nostro campionato e quindi, in caso di offerta importante, ADL potrebbe dare il via libera all’operazione.

La partenza di Anguissa costringerà il Napoli a dover individuare il sostituto. Secondo le informazioni di Caught Offside, il Napoli potrebbe tornare con forza su un calciatore già seguito in passato. Una opzione da tenere in considerazione nel prossimo calciomercato considerato il fatto che il profilo si sposa alla perfezione con il modo di pensare di ADL e per questo motivo non è da escludere che i partenopei possano fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, è il sostituto di Anguissa

L’operazione McTominay ha permesso al Napoli di confermare come la Premier può dare occasioni importanti. E c’è un calciatore che sembra essere ritornato nel mirino di ADL. Il profilo era sulla lista di Giuntoli nel 2023 ed ora dopo due anni il trasferimento potrebbe concretizzarsi. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà capire come si evolverà la situazione per capire se si potrà chiudere l’operazione oppure no.

Uno dei nomi valutati per la sostituzione di Anguissa è anche quello di El Khannous. Il classe 2004 sta facendo molto bene con il Leicester e il Napoli potrebbe decidere di affondare il colpo per chiudere l’operazione di calciomercato. Un affare comunque non semplice da chiudere visto che ci vogliono almeno 40-45 milioni per strapparlo alla concorrenza e al club inglese. Non è naturalmente escludere che si possa comunque concludere la trattativa con una cifra diversa.

El Khannous è un calciatore che si sposerebbe alla perfezione con il Napoli e Conte. Nasce come centrocampista e poi in carriera ha giocato anche alto a sinistra. Insomma, una duttilità che consentirebbe ai partenopei di essere ancora più imprevedibili e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione di calciomercato.

