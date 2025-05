Napoli, svolta Raspadori: firma insieme a Conte

Giacomo Raspadori è stato ancora una volta decisivo con il gol contro il Lecce. Vittoria e Scudetto sempre più vicino: spunta il sogno nel cassetto della big di Serie A, c’entra anche Conte

Saranno tre finali da vivere intensamente per conquistare lo Scudetto tanto ambito. Il Napoli è sempre più vicino al trionfo in campionato, ma mancano ancora 7 punti da collezionare nelle ultime tre partite. Spunta così la nuova mossa a sorpresa anche sul fronte calciomercato che riguarda da vicino l’intreccio Conte e Raspadori.

La squadra azzurra non intende mollare la presa proprio sul più bello. Il Napoli è sempre molto concentrato sulle prossime sfide decisive di Serie A: spunta l’intreccio tra Raspadori e Conte. L’allenatore azzurro dovrà prendere la sua decisione per il futuro proprio nelle prossime settimane. “Lo Scudetto sarebbe un prodigio”, queste le parole ai microfoni di Dazn dello stesso tecnico salentino che ha trionfato anche a casa sua in una sfida ricca di emozioni per la scomparsa del giovane massaggiatore Graziano Fiorita. Svelato l’aggiornamento sul futuro di Antonio Conte: ecco il possibile intreccio con Raspadori in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Raspadori firma in Serie A: Conte lo segue

La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva. Spunta la novità assoluta per il futuro di Raspadori: conosciamo tutti i dettagli in vista della prossima stagione.

Come svelato da SportMediaset, la Juventus monitora costantamente il futuro di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli potrebbe così salutare da vincitore la società partenopea per intraprendere la nuova avventura in Serie A. Un ritorno al passato per lui visto che ha già vissuto anni memorabili a Torino sia da calciatore che da allenatore. L’idea interessante porta anche alla firma di Giacomo Raspadori, autore di un gol decisivo contro il Lecce.

Conte cercherà prima di trionfare alla guida del Napoli per poi pensare al suo futuro. Sarebbe un’impresa storica in Serie A dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. Un lavoro certosino e duraturo nel tempo per ambire a grandi palcoscenici riportando il Napoli in Champions League.

Ma non è finita qui per la nuova destinazione in ottica futura. Raspadori è stato già accostato ai bianconeri per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Il ds Giuntoli è un suo storico estimatore: una nuova occasione di mercato per il futuro.