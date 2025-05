Calciomercato Napoli, chiusura con Simeone: arriva dall’Atletico

Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto decisivo per chiudere subito il prossimo colpo di calciomercato. Spunta un nuovo affare, c’entra anche Simeone

La dirigenza partenopea non vede l’ora di essere nuovamente protagonista sul fronte calciomercato. Il Napoli continua a volare in alto con il sogno Scudetto che potrebbe diventare realtà. Spunta un nuovo affare in casa azzurra, ecco la svolta decisiva in ottica futura.

Tutto può cambiare rapidamente in casa azzurra anche sul fronte calciomercato. Il Napoli è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, accostato anche alle big d’Europa. Al momento la squadra partenopea è molto concentrata per regalare un nuovo Scudetto ai sostenitori del Napoli: si tornerà a parlare di mercato soltanto al termine della stagione. Scopriamo gli ultimi dettagli per il nuovo colpo ad effetto: ecco la sua situazione contrattuale.

Calciomercato Napoli, la soluzione dall’Atletico: ecco la mossa

Il ds Manna continua ad essere molto presente per i prossimi colpi di calciomercato. Spunta la nuova soluzione in vista della prossima stagione: ecco il nuovo intreccio con El Cholo Simeone.

Come svelato dall’edizione online de Il Mattino, il Napoli è pronto a chiudere per un nuovo colpo tra i pali. Il nome nuovo è quello di Juan Musso dell’Atalanta, che è volato in prestito all’Atletico Madrid con obbligo di riscatto. Difficilmente il club spagnolo penserà a lui anche per il futuro: così la dirigenza partenopea è pronta a chiudere per l’affare.

Una nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici. Un nuovo affare interessante per ambire subito a nuovi palcoscenici: Musso è una soluzione low-cost in attesa di conoscere il futuro di Alex Meret. Il portiere friulano del Napoli dovrà prendere una decisione in tempi brevi insieme al suo agente Pastorello: ormai ci siamo per la svolta in vista della prossima stagione.

Ecco la nuova soluzione decisiva per ingaggiare subito Juan Musso, che non troverà spazio all’Atalanta dopo il suo ritorno dall’Atletico Madrid. Il Napoli potrebbe avere così la meglio per allestire una rosa competitiva in vista dei prossimi mesi: la sua volontà farà la differenza per ambire a grandi palcoscenici anche dopo il ritorno in Champions League. I tifosi partenopei sognano lo Scudetto con il calciomercato che può aspettare. Spunta così il nuovo affare chiamato Juan Musso: il portiere argentino potrebbe vestire la maglia azzurra.