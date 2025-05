Napoli, Conte fa fuori un titolare: scelta a sorpresa in avanti

In casa Napoli ci si avvicina a questo scatto finale di campionato ed in tal senso Antonio Conte è pronto a sorprendere tutti. In avanti, infatti, un titolare viaggia verso l’esclusione e la cosa non può non sorprendere. Scelta significativa per il tecnico.

Per gli azzurri siamo al momento in cui, dopo una lunga semina, bisogna raccogliere, dal momento che i punti iniziano a pesare. Quando siamo ormai giunti a tre giornate dalla fine di questa Serie A estenuante per diverse ragioni, il Napoli conserva il suo primo posto in classifica con tre punti di vantaggio rispetto all’Inter che insegue. In tal senso, sarà fondamentale tenere alta la concentrazione e giocarsi bene il bonus, per così dire, di un pareggio che si ha. L’imperativo è quello di fare almeno 7 punti contro Genoa, Parma in trasferta e Cagliari.

Antonio Conte predica massima concentrazione e sa che ogni aspetto, in una lotta serrata punto a punto, può essere decisivo e determinante. In tal senso, sta lavorando come un martello già in vista della partita contro il Genoa ed in tal senso il tecnico del Napoli potrebbe seriamente sorprendere in attacco. Un titolare, infatti, in maniera inattesa viaggia verso l’esclusione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, con la tensione che cresce tra i tifosi partenopei e non solo.

Probabili formazioni Napoli-Genoa: Conte sorprende ancora

Antonio Conte in questa stagione è stato fino a questo momento il vero fattore decisivo per questa lotta al titolo del Napoli, consentendo a questa squadra di esprimersi anche oltre le proprie possibilità. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, in vista della sfida contro il Genoa, anche nel caso in cui dovesse andare a buon fine il tentativo di far rientrare tra i convocati David Neres, quest’ultimo sarà escluso dal primo minuto, dal momento che la formazione degli azzurri è praticamente già scritta.

Tra i pali confermato, ovviamente, Alex Meret, protetto da una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola. In mezzo al campo spazio sulle corsie a Politano e McTominay, vero uomo ovunque di Antonio Conte, e con Anguissa e Lobotka a fare da diga e da cervello in mediana. In avanti confermati, ovviamente, Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku, a caccia del gol per riprendere a segnare dopo un periodo di stop.

Servirà massima concentrazione e vietato sottovalutare l’avversario, dal momento che il Genoa di Patrick Vieira ha dimostrato più volte in questa stagione di essere una squadra estremamente difficile e complicata da affrontare. Servirà per l’ennesima volta la migliore versione possibile del Napoli.