Riaperti i discorsi con il difensore: il Napoli affonda il colpo

Rinforzare la rosa per essere competitivi non solo in Italia ma anche in Europa. È questa la strada che starebbe intraprendendo il Napoli.

La cosa più importante sarà ovviamente arrivare a meta, ma la sensazione è che ci siano buone probabilità di riuscita, anche perché la dirigenza partenopea di stare ferma non ne avrebbe alcuna voglia. Oltre ai discorsi per Kevin De Bruyne e Jonathan David, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbero riaperto i discorsi anche con il difensore, profilo che Antonio Conte riterrebbe essere il profilo ideale da andare ad affiancare ad Alessandro Buongiorno nella prossima stagione.

Il Napoli affonda il colpo per il difensore

Continua il lavoro della dirigenza partenopea in vista del prossimo calciomercato estivo. L’attenzione di tifosi e media è ovviamente rivolta sulle operazioni Kevin De Bruyne e Jonathan David, ma sotto traccia il Napoli starebbe vagliando anche altri soluzioni per andare a rinforzare la rosa di Antonio Conte in tutti gli altri reparti.

La difesa è sicuramente una delle priorità, motivo per il quale il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe riaperto i discorsi con il centrale su consenso non solo del tecnico salentino, che dà sempre vede nel giocatore un rinforzo all’altezza delle sue ambizioni, ma anche del presidente Aurelio De Laurentiis, pronto ad investire quando bisogna per accontentare le richieste tecniche del suo condottiero.

Stando dunque a quanto riportato dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini, dopo un periodo di stallo il Napoli avrebbe ricontattato l’Udinese per Jaka Bijol, difensore da sempre nel mirino della dirigenza partenopea. Per un momento l’attenzione e la preferenza di area tecnica e dirigenziale si era spostata su un atro bianconero, Oumar Solet, ma alla fine per esperienza e costi la scelta sarebbe ricaduta proprio sullo sloveno, pronto a lasciare Udine per compiere questo definitivo salto di qualità in carriera.

Il Napoli anticipa l’Inter anche sul mercato

Non solo in campo. Il Napoli anticipa l’Inter anche sul mercato. Stando al collega Niccolò Ceccarini, infatti, il club partenopeo potrebbe presto affondare il colpo su Jaka Bijol dell’Udinese, giocatore sulle cui tracce ci sarebbe anche la società nerazzurra.

Con appena 18 milioni di euro il club azzurro potrebbe accontentare le richieste di quello friulano, che stando a dati Transfermarkt dovrebbe orientarsi su queste cifre per cedere il difensore serbo. Non stiamo parlando di una cifra impossibile, ed è proprio questo quello che starebbe portando il Napoli ad affondare il colpo, anche perché sul mercato, a queste cifre, non si trova di meglio a livello di qualità-prezzo. Guai però a cantare vittoria, anche perché da un momento all’altro l’Inter potrebbe reinserirsi nei discorsi per Bijol e sbaragliare tutti, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio il capoluogo campano.