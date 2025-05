Napoli: Lobotka ancora ko, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa partenopea. Lo slovacco si è fermato ancora per un problema fisico e si teme uno stop più lungo del previsto

Una domenica difficile in casa Napoli. La vittoria dell’Inter e il conseguente pareggio contro il Genoa degli azzurri hanno riaperto il discorso Scudetto. I nerazzurri ora sono solo ad una lunghezza di distanza e per questo motivo ci aspettano 180′ di assoluto livello per capire chi alla fine la potrà spuntare nella lotta Scudetto. Ma in casa partenopea piove sul bagnato visto che si è fermato ancora una volta Lobotka.

Come riferito da Il Mattino, le condizioni del centrocampista preoccupano molto in casa Napoli. Per Lobotka il rischio è quello di un lungo stop. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ai controlli del caso per capire meglio i tempi di recupero. Al momento non si hanno certezze e bisognerà attendere ancora un po’ per avere delle maggior certezze. Ma di certo questa non è sicuramente una buona notizia per Conte.

Napoli: infortunio Lobotka, quando rientra in campo

Le condizioni di Lobotka sono tutte da valutare. Il timore in casa Napoli è che si possa trattare di una ricaduta dell’infortunio precedente alla caviglia. Una situazione che non piace sicuramente a Conte. Il tecnico si è preso un rischio dopo un consulto con lo staff medico e l’azzardo non ha assolutamente pagato. Il calciatore si è fermato ancora una volta ed ora sono in corso le valutazioni del caso per capire meglio la fattibilità del colpo.

Secondo le informazioni de Il Mattino, il rischio per Lobotka è quella di una stagione finita in anticipo per questo infortunio alla caviglia. Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Il centrocampista nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami del caso per avere un quadro più chiaro. La speranza è quella di poterlo avere a disposizione per l’ultima giornata di campionato o per l’eventuale spareggio.

Al momento comunque siamo nel campo delle ipotesi. L’infortunio di Lobotka preoccupa molto in casa Napoli e le sensazioni di un suo rientro in campo nell’immediato sembra essere davvero minimo.

Tegola Lobotka, stagione finita?

L’infortunio di Lobotka potrebbe coincidere con la fine della stagione dello slovacco. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze.

Lo slovacco si sottoporrà a tutti i controlli del caso e dopo si avrà un quadro più chiaro. Ma il rischio di non vedere più Lobotka in campo è una possibilità.