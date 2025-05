Infortunio Lobotka, problema serio: stagione finita? Quando torna in campo

Il Napoli di Antonio Conte si sta giocando il tutto per tutto in questo finale di stagione: è il momento dello Scudetto.

Gli azzurri hanno perso una possibile grande accelerata contro il Genoa, pareggiando una partita stregata e difficilissima da gestire per la squadra di Conte che non ha saputo reggere il confronto mentale con l’Inter e ha scoperto il fianco alla rimonta dei nerazzurri. Ora la classifica si è accorciata nuovamente e recita Napoli a +1 dai nerazzurri e nelle prossime due partite si decreterà il vincitore dello Scudetto.

La lotta Scudetto del Napoli può essere compromessa dall’infortunio di Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco è andato ko e mette in ansia tutto il mondo partenopeo.

Napoli, tegola pesante per Lobotka: le ultime sull’infortunio

Il Napoli è in lotta fino alla fine della stagione per lo Scudetto. Gli azzurri dovranno eguagliare il bottino dell’Inter o migliorare i risultati rispetto ai nerazzurri nelle prossime due partite per vincere il quarto Scudetto della sua storia ma le difficoltà stanno aumentando di ora in ora.

Il pareggio contro il Genoa ha lanciato un alone di tristezza e di difficoltà in casa Napoli, visto che ora l’Inter si è avvicinata e che ora ci sono difficoltà anche dal punto di vista fisico.

Secondo le ultime notizie, il Napoli ha perso Stanislav Lobotka per infortunio: c’è una pesante tegola che può mettere in ansia il club.

Infortunio Lobotka: le condizioni del centrocampista

L’infortunio di Lobotka dopo appena 12 minuti di Napoli-Genoa ha fatto subito immaginare il peggio per il centrocampista slovacco che ha abbandonato il campo accompagnato dai medici e scuro in volto, immediatamente soccorso e tenuto sotto controllo.

Nella giornata di oggi Lobotka si è sottosposto agli esami clinici di routine per valutare la reale entità dell’infortunio e l’iter riabilitativo per tornare in campo il prima possibile. E per il Napoli non ci sono buone notizie.

“Stanislav Lobotka si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra”, si legge sul sito ufficiale del Napoli e quindi ora restano da capire i reali tempi di recupero, anche se non ci sono troppe speranze fino alla fine del campionato.

Stagione finita per Lobotka? I tempi di recupero

I tempi di recupero di Lobotka non sono stati definiti dal Napoli ma per un problema come quello occorso allo slovacco la situazione non è delle migliori. Per Lobotka si preannuncia la stagione finita anzitempo, soprattutto se l’ultima giornata, quella contro il Cagliari, si dovesse giocare nel turno infrasettimanale.

Lobotka potrebbe restare fuori per 7-10 giorni per far sì che la caviglia si sgonfi e riprenda la normale mobilità, quindi Conte ha perso il suo faro in mezzo al campo fino alla fine. Pronto Gilmour al suo posto.