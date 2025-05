Niente Juventus per Osimhen: accordo col Napoli, la destinazione

Victor Osimhen sembrava destinato a vestire la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo per la cessione dell’attaccante nigeriano, il cui futuro potremmo dire essere ancora lontano dalla Serie A. Fino a quando non arriveranno le firme su transfer e contratti la Vecchia Signora potrà ancora inserirsi nelle trattative e stravolgere le carte in tavola, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale la Torino bianconera.

Ovviamente a giovarne è solo il Napoli, che così facendo non solo si arricchirà, ma soprattutto non rinforzerà una diretta concorrente allo scudetto.

Accordo per la cessione di Osimhen

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che in estate farà tappa a Napoli, più precisamente a Castelvolturno, per liberare il suo vecchio armadietto dalle ultime cose. Il nigeriano non vestirà più la maglia azzurra in carriera, questo è poco ma sicuro, anche perché Aurelio De Laurentiis starebbe trattando la sua cessione a titolo definitivo.

Tante squadre nel corso di queste settimane hanno contatto il presidente partenopeo per Osimhen, fra le quali anche (ma soprattutto) la Juventus, che godendo della preferenza del giocatore credeva seriamente di riuscire a chiudere a stretto giro questo discorso. Così però non è stato e sarà, anche perché il Napoli avrebbe raggiunto un accordo per la cessione del nigeriano con un’altra squadra.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fanatik, ad oggi è il Galatasaray la principale pretendente a Victor Osimhen, anche più della stessa Juventus e del Manchester United, dato che negli scorsi giorni la società turca ha fatto recapitare ad Aurelio De Laurentiis un’offerta che sembrerebbe averlo convinto.

La Juventus perde il treno Osimhen: svelato dove va

Victor Osimhen non diventerà un nuovo calciatore della Juventus nel prossimo calciomercato, o almeno questo è quanto lasciato intendere dai colleghi di Fanatik, che hanno parlato del Galatasaray come la squadra in vantaggio per l’ingaggio dell’attaccante nigeriano.

Non solo, a questa notizia in Turchia sarebbero seguiti anche i dettagli dell’eventuale accordo tra il club di Istanbul e il Napoli. Scrive infatti Fanatik che il Galatasaray sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 65 milioni di euro di Osimhen, accontentando così non solo le richieste di Aurelio De Laurentiis ma anche dello stesso calciatore, al quale dovrebbe essere garantito un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. L’attaccante nigeriano, dunque, può adesso restare in Turchia, per la felicità dei tifosi del Gala che l’hanno eletto sin da subito loro idolo.