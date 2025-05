Napoli: 3 nomi per sostituire Conte, ADL ha deciso

Manca sempre meno alla fine del campionato e il dubbio principale, che attanaglia i tifosi azzurri, riguarda la permanenza o meno di Antonio Conte.

L’argomento, in questo momento, non è al centro dell’attenzione, anche perché la squadra è in lotta per la vittoria della Serie A, con le ultime due sfide, contro Parma e Cagliari, decisive per il primato in classifica.

E’ scontato, però, che a Castelvolturno il tema sia già stato affrontato dalla dirigenza con De Laurentiis che ha già individuato 3 potenziali sostituti.

Questa volta, infatti, il patron non intende commettere lo stesso errore fatto Spalletti. Ed è per questo motivo che sta già preparando la strada per l’arrivo di un altro allenatore, nel caso in cui fosse confermata la partenza di Conte.

Chi prende il Napoli al posto di Conte?

Ci sono varie possibilità per la società azzurra che si è mossa in anticipo rispetto alla scorsa volta. Con la vittoria o meno dello Scudetto, potrebbe arrivare un clamoroso ribaltone in panchina, con Antonio Conte verso i saluti.

Il futuro del salentino può essere, di nuovo, alla Juventus, che è alla ricerca di un top per tornare a vincere. Intanto, già emergono i primi nomi riguardo il sostituto dell’allenatore, con il Napoli che ha già messo nel mirino 3 allenatori.

Napoli: chi arriva al posto di Conte?

A 180 minuti dalla fine della stagione, il Napoli in questo momento è concentrato sul rush finale che può regalare il quarto Scudetto agli azzurri.

Intanto, la società nelle scorse settimane ha già approfondito la questione del possibile nuovo allenatore, visto che su Conte non ci sono conferme certe sulla permanenza.

La Juventus si è già messa sulle tracce dall’allenatore, che potrebbe tornare a Torino nel suo vecchio club.

Molto presto avverrà il tanto attes incontro fra Conte e De Laurentiis, entrambi si parleranno per discutere della programmazione futura o concordare le modalità d’addio. In questo caso, la società dovrebbe aver già pronto il nome del sostituto.

Napoli: aggiornamenti sul nuovo allenatore

La volontà del club è quella di proseguire con Conte ma se non dovesse arrivare il via libera dell’allenatore, De Laurentiis è pronto a portare a Napoli Allegri, Pioli o Vincenzo Italiano, che resta un pallino del patron azzurro, che già l’ha cercato in passato.

Sono questi, dunque i profili nel mirino della società azzurra, che può ripartire da un altro allenatore italiano per tentare di portare avanti un altro progetto tecnico.