Napoli, 65MLN per l’attacco: con lui Conte resta

Il Napoli ha iniziato a studiare per il futuro e ci sono delle idee di calciomercato che Manna sta già portando avanti e può chiudere presto.

Gli azzurri si stanno giocando il tutto per tutto in questo finale di stagione, con lo Scudetto che è l’obiettivo principale e il vero sogno che sta diventando pian piano realtà. Intanto il calciomercato del Napoli si sta già sviluppando, ha già intrapreso una strada positiva per il club, con Giovanni Manna che si è messo al lavoro per migliorare la rosa.

Il futuro del Napoli dipende dalle mosse di calciomercato che si possono sviluppare positivamente: Antonio Conte sta aspettando dei nomi di altissimo livello.

Calciomercato Napoli, super colpo in attacco: le ultime

Il Napoli sta sognando in grande per questo finale di stagione ma sta iniziando anche a progettare già il futuro, visto che ci sono molte trattative che possono già svilupparsi.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna si è messo al lavoro per fare in modo che la squadra possa crescere e migliorare in vista della prossima stagione, visto che si giocherà anche la Champions League e quindi serviranno molti volti nuovi e importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta valutando un nuovo super colpo in attacco: è il sogno di Antonio Conte per la prossima stagione.

Napoli, per l’attacco il sogno è Benajmin Sesko

Il Napoli ha bisogno di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Giocando anche in Champions League c’è bisogno di rinforzi importanti, con Lukaku che non potrà gestire da solo il peso di tutte le competizioni.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Lipsia cederà Benjamin Sesko alla fine della stagione. Il club tedesco non si è qualificato per alcuna competizione europea per la prossima stagione e quindi dovrà cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati, tra cui il bomber sloveno.

Il Napoli potrebbe fare di tutto per prendere Sesko e regalarlo ad Antonio Conte. È un attacca che incarna perfettamente le caratteristiche che vorrebbe il tecnico salentino come centravanti, è simile a Lukaku in alcune caratteristiche ma è anche molto più moderno e quindi sarebbe perfetto per gli azzurri.

Sesko al Napoli, colpo difficile: le cifre

Benjamin Sesko piace al Napoli che potrebbe pensare di fare “follie” per portare lo sloveno classe 2003 in Serie A. In prospettiva è uno degli attaccanti più forti al mondo e a Napoli potrebbe seguire le orme dei grandi bomber che si sono susseguiti negli anni.

Il Lipsia chiede 65 milioni di euro per cedere Sesko, cifre non proibitive per il Napoli. Poi ci sarà da ragionare sullo stipendio, visto che nell’ultimo rinnovo ha firmato per circa 5 milioni di euro a stagione e De Laurentiis sta valutando come fare per convincerlo