Conte lascia: ADL ha incontrato a Roma il sostituto

Conquistato questo incredibile scudetto con il Napoli, Antonio Conte libererà il suo ufficio dí Castelvolturno e andrà via senza rimpianti.

Il salentino è riuscito a raggiungere il massimo al primo anno, cosa che gli riuscì anche alla Juventus, squadra nella quale dovrebbe tornare. E pensare che Aurelio De Laurentiis nel corso di queste settimane ha fatto di tutto pur di convincerlo a restare, ma capita la situazione il numero uno dei partenopei si sarebbe portato avanti incontrando in grande segreto a Roma colui il quale prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione.

Il Napoli ha già scelto il sostituto di Conte

Allora è proprio vero, Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. All’allenatore salentino mancano 90 minuti per scrivere una pagina importante di storia, che rimarrà per sempre impressa nella memoria e nei cuori dei tifosi partenopei.

Con il salentino o meno in panchina, però, il Napoli esiste comunque, ed è per questo che Aurelio De Laurentiis si sarebbe già cominciato a muovere di conseguenza per evitare di farsi trovare impreparato al momento dell’addio. L’intenzione resta comunque quella di provare a fare cambiare idea ad Antonio Conte, ma se non ci dovesse riuscire il presidente azzurro avrebbe già in pugno l’allenatore sul quale andare a puntare a partire dalla prossima stagione.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Nicolò Schira sui propri profili social, tra un Sinner e una Paolini Aurelio De Laurentiis ha incontrato in gran segreto a Roma Massimiliano Allegri, il principale candidato alla panchina azzurra nel momento in cui il salentino dovesse andare via. In effetti il Napoli non potrebbe scegliere (eventualmente) di meglio, anche perché una certezza come Antonio Conte deve essere sostituto con un’altra certezza, non come fatto nell’estate del 2023 quando post scudetto arrivò Rudi Garcia. ADL ha imparato dai suoi errori, e si vede.

Incontro segreto a Roma: bozza di accordo

Ripartire da uno come Allegri, comunque, non sarebbe male, anche perché parliamo di un allenatore che ha fame di vincere e che conosce molto bene il campionato italiano. Nell’incontro di Roma l’ex Juventus avrebbe dato massima disponibilità ad Aurelio De Laurentiis al punto che non avrebbe intenzione di ascoltare alcuna squadra per il momento, ma il Napoli dovrà farsi avanti entro un certo limite, sennò è anche normale che Allegri cominci a guardarsi intorno. Staremo a vedere.