Addio dopo lo Scudetto: già scelto il suo futuro

Il Napoli si avvicina alla vittoria del quarto Scudetto. Uno dei protagonisti dell’annata, però, sta pensando all’addio che può avvenire subito dopo il successo. Ecco tutti i dettagli.

Emergono delle novità relative al destino del calciatore che sta facendo delle riflessioni riguardo il suo futuro a Napoli. La questione del contratto, infatti, non è stata ancora risolta dal club ed ecco perché l’entourage del ragazzo si sta muovendo per trovare in anticipo un’altra destinazione.

Una situazione surreale, quella che s’è venuta a creare a Napoli dove il calciatore – a sorpresa – è pronto a fare le valigie e salutare il club. Una decisione che non è stata presa direttamente da lui ma dal club, che ha deciso di non dare seguito alle trattative per il rinnovo di contratto.

Ad oggi, infatti, è ancora tutto fermo con la società che si sta prendendo un serio rischio ovvero quello di perdere a zero il giocatore, che è pronto a valutare altre offerte dalla Serie A.

Napoli: addio dopo lo Scudetto, cosa può succedere

Protagonista anche nell’ultima partita di campionato contro il Parma, il calciatore è ancora incerto riguardo la sua permanenza o meno a Napoli.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono notizie certe riguardo il suo futuro in azzurro visto che il club non ha fatto pervenire alcuna risposta sull’offerta di rinnovo.

Nonostante la trattativa in essere fra il club e l’entourage del ragazzo, ad oggi non si registrano segnali positivi sulla fumata bianca.

Ecco perchè Alex Meret rischia di salutare Napoli dopo la vittoria dello Scudetto.

Tutto fermo per il rinnovo di Meret

Decisivo ormai da mesi, il Napoli sta seriamente correndo il rischio di separarsi con Alex Meret. Le trattative per il rinnovo, infatti, non sono andate ancora a buon fine, nonostante le rassicurazioni della società e dell’agente del portiere.

La volontà di Meret è quella di proseguire l’avventura a Napoli anche se la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Le parti stavano lavorando per un accordo fino a giugno 2027, a cifre leggermente più alte rispetto a quelle attuali. Ma tutto si è fermato.

Probabile che la questione venga riaffrontata dopo la vittoria dello Scudetto anche se, a quel punto, Meret potrebbe far prevalere il suo status da futuro svincolato, ed accordarsi con un altro club, sempre italiano, come il Milan che può essere una delle società interessate al portiere, visto che è previsto l’addio di Mike Maignan a fine stagione. Tutte situazioni che saranno risolte al termine della stagione.