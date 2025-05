Napoli, scelto Allegri: porta anche 2 acquisti

Possibile colpo di scena in casa Napoli con Max Allegri che può diventare il nuovo allenatore al posto di Antonio Conte che spera di lasciare la piazza partenopea da vincitore.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano la scelta che può fare la società di Aurelio De Laurentiis ma anche gli stessi protagonisti come Conte e Allegri. Il loro destino è ancora una volta incrociato e occhio a quello che può accadere da un momento all’altro, perché ci sono delle novità che riguardano la scelta dell’allenatore che può pensare di cambiare aria per restare sempre in Italia.

In questo momento c’è grande attesa per quella che sarà la sfida scudetto che si giocherà nelle prossime ore con il Napoli che accoglierà il Cagliari allo stadio Maradona per la lotta Scudetto. Ma attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono delle concrete notizie riguardo il passaggio di Allegri a Napoli al posto di Conte.

Si fanno sempre più concrete le voci di un futuro a Napoli per Allegri che dopo un anno di riposo post esonero dalla Juventus di Giuntoli ora guarda avanti con fiducia e spera di entrare presto a far parte del progetto di una nuova società. Un’occasione come quella che può trovare a Napoli sembra essere quasi impossibile da raccogliere considerando che c’è la concreta possibilità che Conte possa andar via.

Calciomercato: Allegri al posto di Conte, subito 2 acquisti

Ci sono delle novità che riguardano proprio quella che può essere la decisione da parte della Juventus di convincere Conte a sposare il progetto per il futuro e lasciare Napoli. Ma a quel punto l’allenatore scelto da De Laurentiis tra i primi della lista può essere proprio Allegri.

L’ex bianconero è rimasto fermo un anno e ora guarda avanti con fiducia. Proprio un gioco ad incastro tra Allegri e Conte con Juventus e Napoli protagoniste. Intanto, per il mercato estivo ci sono voci che accosterebbero già dei nuovi nomi alla squadra azzurra.

Se dovesse arrivare Allegri in panchina ci sono già dei primi nomi tra i fedelissimi dell’allenatore che possono rientrare nel mirino. Tra questi ci sarebbero giocatori come Rabiot che è in scadenza 2026 con il Marsiglia e Perin che alla Juve continua ad avere un ruolo da vice portiere da troppi anni.

Entrambi i nomi sono quelli di due giocatori che vantano ottimi rapporti con Allegri e occhio alla sorpresa Napoli.