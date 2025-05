De Bruyne al Napoli: accordo “contro” Conte – Fabrizio Romano

Kevin De Bruyne è il sogno di calciomercato del Napoli per la prossima stagione: ci sono aggiornamenti importanti.

Il centrocampista belga ha lasciato ufficialmente il Manchester City e non parteciperà neppure al Mondiale per Club che si terrà in America per evitare infortuni che sarebbero pesantemente deleteri per il suo futuro e per la sua condizione fisica. Ha voglia di restare ad alti livelli e nelle scorse settimane si è parlato in maniera insistente di un possibile accordo con il Napoli. Manna è stato a Manchester per parlare con il calciatore e con il suo entourage e provare a convincerlo e presto potrebbero esserci novità determinanti.

Il futuro di Kevin De Bruyne sta cambiando in questi giorni: ora c’è un aggiornamento importante sull’accordo con il Napoli.

Calciomercato Napoli, colpo De Bruyne: le ultime

De Bruyne è uno dei migliori centrocampisti al mondo e con la sua fantasia potrebbe fare la differenza in tutti i club del mondo. Il Manchester City ha deciso di lasciarlo partire a parametro zero per ringiovanire la rosa e iniziare a costruire un futuro comunque importante.

Il nome di De Bruyne si sta facendo largo nelle idee di mercato di tanti club ma il Napoli è in pole position e vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza che sta nascendo proprio in questi giorni.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli sta facendo sul serio per Kevin De Buyne: vuole chiudere subito il colpo.

De Bruyne al Napoli: annuncio di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul futuro di Kevin De Bruyne, riferendo aggiornamenti importantissimi relativi al suo possibile passaggio in Serie A, al Napoli. Secondo il noto esperto di mercato, gli azzurri hanno fatto passi in avanti importantissimi in queste settimane per arrivare al sì definitivo del centrocampista belga.

De Laurentiis è pronto al grande sforzo economico per portare De Bruyne al Napoli. L’accordo prevederebbe un contratto biennale con opzione per il terzo anno, a 10 milioni di euro a stagione ma con una riduzione dello stipendio allo scattare del rinnovo per il terzo anno.

Dunque il Napoli sta facendo sul serio e sta provando ad anticipare la concorrenza del club americano degli Chicago Fire che mette sul tavolo un’offerta anche più ricca in termini economici, ma molto meno importante per appeal calcistico.

Futuro De Bruyne: anche la Juventus si inserisce

Kevin De Bruyne è molto vicino al Napoli ma l’affare non è ancora chiuso e potrebbero esserci movimenti molto importanti nelle prossime settimane. Ma secondo quanto riferisce Romano, anche la Juventus nelle ultime ore ha fatto un sondaggio con l’entourage del belga, provando ad anticipare il Napoli.

Conte potrebbe firmare con i bianconeri nelle prossime settimane ma a quel punto il Napoli con il colpo De Bruyne farebbe anche un affare per andare contro l’attuale allenatore dei partenopei che potrebbe decidere di lasciare.