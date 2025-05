Calciomercato, l’ex Napoli svela il futuro di Conte: “È sicuro”

Antonio Conte non vede l’ora di comunicare il suo futuro. L’ex Napoli è sicuro su quello che succederà nei prossimi giorni: in arrivo la sua decisione definitiva

Saranno settimane decisive per arrivare subito alla nuova decisione. Conte ha dimostrato di avere una leadership fuori dal comune soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco la nuova scelta in ottica futura: spunta la verità dell’ex Napoli.

Il Napoli è pronto a vivere le ultime ore frenetiche in vista dello Scudetto. Un duello suggestivo per tutta la stagione con l’Inter: ora ci saranno gli ultimi 90 minuti per decretare il vincitore del campionato italiano. Tutto può cambiare improvvisamente anche per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, accostato alle big italiane: spunta l’annuncio dell’ex Napoli. In pochi mesi è riuscito a rifondare un gruppo ormai senza più mentalità e serenità: ha riportato in alto gli azzurri che ora si giocheranno il tutto per tutto nell’ultima sfida contro il Cagliari.

Calciomercato, la verità sul futuro: l’ex Napoli ha le idee chiare

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. Il nuovo indizio sull’allenatore azzurro che è molto concentrato sull’ultima sfida di Serie A: la svolta.

Come svelato dall’ex Napoli, Fernando Llorente, Antonio Conte è l’unico profilo su cui dovrà puntare la Juventus per tornare a vincere. È sicuro lo spagnolo che ha vissuto stagioni da protagonisti sia in maglia bianconera che con quella azzurra. Ai microfoni di Tuttosport si è lasciato andare nella sua riflessione circa il futuro dell’attuale allenatore del Napoli.

Non finiscono i colpi di scena per dire subito addio al Napoli per iniziare una nuova avventura suggestiva in Serie A. Un possibile ritorno in casa bianconera dove ha già vinto da calciatore ed allenatore: la verità si scoprirà soltanto vivendo. Al termine della stagione Conte si incontrerà con il presidente De Laurentiis per capire i margini del nuovo progetto azzurro.

Ormai ci siamo per programmare già la prossima stagione: spunta la nuova svolta in vista del futuro. Conte cercherà di regalare una nuova gioia ai tifosi azzurri che sono in attesa di un nuovo evento storico. In tre anni è successo di tutto nello spogliatoio azzurro, ma ora è arrivato il tempo di tirare le somme. L’annuncio arriverà soltanto ad inizio giugno con la nuova volontà di Antonio Conte: ormai ci siamo.