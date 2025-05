De Laurentiis tra la folla: annuncio sul primo colpo

Il Napoli sta già lavorando in sede di calciomercato, con il bagno di folla che sta travolgendo tutto il club ed ora arriva un importante annuncio circa il possibile primo colpo in vista dell’estate. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Non c’è un attimo di tregua in sede di calciomercato in vista dell’estate, nonostante la squadra questa sera sia attesa da un appuntamento con la storia vero e propria. Per la posta in palio e per come è andata questa stagione, tenendo anche in considerazione la componente emotiva, si tratta forse della partita più importante della storia recente del Napoli. Soprattutto tenendo conto del fatto che la cavalcata della squadra di Spalletti ha reso, di fatto, ogni partita un po’ come tutte le altre. Qui, invece, si decide tutto in 90 minuti.

Il Napoli è stato accolto all’esterno dello stadio da un bagno di folla commovente che non avrà lasciato indifferente nessuno spettatore. Tifoso o non tifosi. Ironia della sorte, proprio contestualmente è arrivato un annuncio che riguarda il calciomercato ed il possibile primo colpo che può mettere in atto la società di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di parole importanti che stravolgono completamente la prospettiva sulla situazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo in casa Napoli.

Napoli, annuncio sul primo colpo estivo: ora De Laurentiis è decisivo

A lanciare questa autentica bomba di mercato, proprio mentre tutto il Napoli all’interno del pullman si godeva il bagno di folla, è Gianluca Di Marzio, volto noto della televisione ed esperto di calciomercato di Sky Sport. In tal senso, a quanto pare, Kevin De Bruyne avrebbe accettato la corte degli azzurri e dato una apertura totale alla possibilità di un trasferimento all’ombra del Vesuvio. Avrebbe dunque sciolto tutte le riserve che hanno caratterizzato l’ultimo periodo.

La proposta del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, a quanto pare, convince pienamente De Bruyne anche dal punto di vista familiare ed ora la trattativa entra nel vivo, dal momento che le parti dovranno trovare una quadra per quel che riguarda l’ingaggio e le condizioni del suo contratto. Il pallino, adesso, passa nelle mani di Aurelio De Laurentiis, che dovrà adesso guidare le operazioni convincendo il ragazzo anche dal punto di vista economico.

Ma lo scoglio più grande per la buona riuscita di questa trattativa sembra essere stato superato. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma Kevin De Bruyne non è mai stato così vicino al Napoli.