Futuro Conte, incontro segreto con ADL: hanno trovato l’accordo

Il Napoli sta per vivere una giornata storica e che può essere determinante per il futuro: ci sarà un incontro tra ADL e Conte.

Il futuro del club azzurro è tutto ancora da scoprire e da scrivere perché i sono situazioni che possono cambiare da un momento all’altro e non dipenderanno solo dalla vittoria dello Scudetto ma anche dalle chiamate che stanno arrivando a Conte in queste ore dalle altre big della Serie A e dall’estero che possono portare il tecnico a ragionare già sulla sua prossima destinazione.

La situazione di Antonio Conte è in fase di definizione e di cambiamenti e può portare anche novità molto importanti al Napoli e De Laurentiis che vuole continuare a scrivere vittorie e migliorare la bacheca dei partenopei.

Napoli, cambia il futuro di Conte? Le ultime

Il Napoli di Antonio Conte è in un momento estremamente delicato. Vincere il quarto Scudetto sarebbe clamoroso e importantissimo per una società che ha dovuto costruire per anni prima di arrivare alla vittoria di trofei importanti e ora può vincere il suo secondo Scudetto in appena 24 mesi.

La gestione De Laurentiis ha aiutato molto in questo senso, visto che ha portato allenatori molto importanti nel corso degli ultimi anni che hanno saputo fare in modo che gli azzurri arrivassero al top del calcio italiano.

Secondo le ultime notizie, i primi giorni di giugno saranno determinanti per stabilire il futuro di Antonio Conte: ci sarà un incontro con De Laurentiis.

Incontro De Laurentiis-Conte: quando si vedranno

Antonio Conte resta al Napoli o va via? Tutti i tifosi azzurri sperano nella sua permanenza perché è stato fondamentale per portare un gruppo non fortissimo a lottare fino all’ultima giornata per vincere il titolo e sottrarlo all’Inter già campione della passata stagione.

Dopo la partita con il Cagliari ci sarà un incontro determinante tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Allenatore e presidente si vedranno in una località segreta, probabilmente a Ischia, il più lontano possibile da occhi e microfoni indiscreti che potrebbero intercettar parole e decisioni.

De Laurentiiss proporrà al tecnico di continuare insieme, accontentando la maggior parte delle sue richieste sul mercato e non solo. Il tecnico ascolterà e poi deciderà, anche in base a quello che sta accadendo intorno a lui.

Conte, addio o permanenza? C’è la Juventus

Antonio Conte può decidere di lasciare il Napoli alla fine della stagione. Non ci sono certezze sulla sua permanenza in azzurro, anche perché ci sono molte voci che lo vorrebber immediatamente di ritorno alla Juventus.

Conte accetterebbe i bianconeri solo in caso di progetto davvero importante e vincente e che si basi sulle sue decisioni, di calciatori e di staff. Sono giorni intensissimi in casa Napoli: tutto può cambiare repentinamente.