Napoli, incontro ADL-Conte a Ischia: cosa è successo

Un incontro a sorpresa tra De Laurentiis ed Antonio Conte ad Ischia. I due si sono già visti per il futuro: ecco la risposta dell’allenatore del Napoli

Saranno ore frenetiche per vivere intensamente le ultime ore di campionato. Conte è molto concentrato sulla gara decisiva, ma contro il Cagliari non sarà in panchina per squalifica. Spunta un nuovo annuncio sull’incontro già avvenuto con il presidente De Laurentiis per parlare di futuro.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha incontrato il presidente De Laurentiis ad Ischia: spunta la nuova mossa a sorpresa. Ora è concentrato sull’ultima sfida di campionato contro il Cagliari per regalare un nuovo tricolore ai tifosi azzurri. Una cavalcata entusiasmante visto il duello a distanza con l’Inter, ad un punto di distanza dalla compagine di Conte. Spunta l’incontro a sorpresa avvenuto poche ore fa: ecco tutti i dettagli su quanto successo.

Napoli, la mossa a sorpresa di De Laurentiis: incontra Conte

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa del Napoli. Spunta già l’avvenuto colloquio tra le parti: ecco la decisione.

Come svelato dal portale TeleIschia, Antonio Conte ha incontrato il presidente De Laurentiis al Regina Isabella, a Lacco Ameno, in un luogo considerato speciale per il numero uno del club partenopeo. L’allenatore del Napoli dovrà comunicare subito la sua risposta ad ADL: ad inizio giugno si conoscerà subito cosa farà in futuro.

La Juventus continua a pensare a lui per un possibile ritorno in panchina. La dirigenza bianconera è al lavoro per rivoluzionare ancora una volta la rosa dopo le gestioni Thiago Motta e Tudor. L’allenatore croato è pronto ad andare in panchina al Mondiale per Club, poi le strade si separeranno. De Laurentiis si è già mosso per trovare il suo sostituto in caso di addio di Conte. Saranno settimane frenetiche per conoscere così il futuro della squadra azzurra che ora vuole soltanto pensare alla sfida Scudetto.

Un nuovo ‘faccia a faccia’ ci dovrebbe essere anche al termine della stagione: ormai ci siamo per trovare la chiave giusta per la prossima stagione. Conte ha saputo ricostruire uno spogliatoio dopo le macerie della passata stagione: dal decimo posto gli azzurri sono stati in vetta per tantissime giornate. Ora manca la ciliegina sulla torta come ha annunciato lo stesso allenatore del Napoli in conferenza. Soltanto a partire da lunedì si penserà ufficialmente al suo futuro.