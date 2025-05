Napoli: affare alla McTominay, si chiude per 50 mln

I partenopei continuano a guardare in Premier League per andare a prendere un calciatore in Premier League: possibile una operazione da 50 milioni

Il Napoli guarda in Premier League per andare a rinforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico. L’affare McTominay ha rappresentato la conferma di come in Inghilterra si possono fare operazioni molto importanti e che consentono alla squadra di avere una qualità maggiore rispetto a quella attuale. Per questo motivo nelle scorse settimane Manna non ha escluso la possibilità di piazzare un altro colpo simile in ottica della stagione che inizierà da luglio.

E c’è un giocatore che potrebbe presto diventare uno dei nomi in pole position in casa Napoli. Il calciatore rappresenta una possibilità di calciomercato importante per alzare ancora di più la qualità della rosa. Servirà una cifra importante per strapparlo alla concorrenza e per questo motivo ci vorrà una cessione per sbloccare l’affare. I ragionamenti, comunque, entreranno nel vivo solo al termine del campionato, ma resta un profilo da seguire con attenzione in ottica futuro.

Calciomercato Napoli: altro colpo dalla Premier, i dettagli

La Premier League potrebbe presto diventare un campionato ricco di occasioni per le nostre squadre. Molti club daranno vita ad una sorta di rivoluzione e i dirigenti di Serie A sono pronti ad approfittare della situazione per andare a rinforzare la rosa e andare a chiudere altre operazioni simili a quella di McTominay.

Intercettato dai microfoni di TMW, l’agente di Udogie ha confermato che per il Tottenham l’esterno italiano è al centro del progetto e serviranno almeno 50 milioni di euro per strapparlo agli Spurs e riportarlo in Italia nel prossimo calciomercato. Una cifra comunque importante e che il Napoli difficilmente spenderà a prescindere. Ma una eventuale cessione di Olivera potrebbe portare i partenopei a ragionare sulla possibilità di andare a prendere il classe 2002 per rinforzare ancora di più la rosa.

Udogie non ha mai chiuso la porta ad un trasferimento in Italia, ma si tratta di una operazione di calciomercato non semplice. Il Napoli comunque resta alla finestra ed è pronto a sondare il terreno per l’esterno soprattutto in caso di addio di Olivera all’Atletico Madrid durante la prossima estate.

Mercato Milan: Udogie al posto di Olivera?

L’Atletico Madrid è pronto a fare un tentativo per Olivera nel prossimo calciomercato e il nome di Udogie potrebbe ritornare in pole position nella corsa a terzino sinistro dei partenopei.

Il classe 2002 è un profilo che piace molto a Conte e ad Allegri. Per questo motivo non è da escludere che il Napoli faccia un tentativo per Udogie e prescindere dal tecnico.