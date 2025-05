Napoli, Manna anticipa il Milan: nuovo affare da Cagliari

Il Napoli è pronto a chiudere nuove trattative di calciomercato. Ad inizio giugno l’agenda del ds Manna sarà piena: spunta l’intreccio da Cagliari, Milan beffato

Un momento decisivo per programmare già la prossima campagna acquisti. Tutti i discorsi di calciomercato si apriranno soltanto ad inizio giugno: ora c’è uno Scudetto da conquistare dopo una cavalcata entusiasmante per gli azzurri. Conte dovrà comunicare anche la sua scelta al presidente De Laurentiis, ma spunta il nuovo piano da Cagliari.

Sarà una sfida all’ultimo sangue contro il Cagliari. Il Napoli vuole superare senza ostacoli la squadra sarda già salva dalla scorsa settimana. L’allenatore Davide Nicola ha rivelato di comportarsi in maniera seria affrontando gli azzurri. Saranno ore frenetiche anche sul fronte calciomercato per mettere a segno un nuovo colpo da urlo. Tutto può cambiare nelle prossime ore con l’intreccio decisivo sempre da Cagliari: nel mirino del ds Manna spunta un affare suggestivo.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: l’intreccio da Cagliari

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro anche in vista della prossima Champions League. In tanti partiranno in estate, ma il ds Manna è pronto a regalare nuovi acquisti ai tifosi azzurri. Ecco il nuovo piano da Cagliari.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli è pronto a superare il Milan per ingaggiare l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli. Il club sardo ha un’opzione di acquisto di 12 milioni dall’Atalanta per acquistarlo a titolo definitivo. Il suo obiettivo è quello di giocare con continuità, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni.

Il ds Manna continua a monitorare diversi colpi per rinforzare l’attacco del futuro. Il Napoli dovrà prima conquistare lo Scudetto dopo una stagione ricca di colpi di scena. Il lavoro di Antonio Conte è stato incredibile riportando ai vertici del calcio italiano una squadra ormai spenta dopo la scorsa annata con il decimo posto conquistato. L’attaccante bergamasco, Roberto Piccoli, ha realizzato ben 10 gol in Serie A attirando numerosi club italiani in vista della prossima stagione.

Il Cagliari sarà l’ultimo avversario del Napoli in campionato: servono i tre punti senza pensare al risultato dell’Inter impegnato sul campo del Como. Un nuovo intreccio suggestivo anche sul fronte calciomercato con i sardi: ormai ci siamo per regalare subito i nuovi colpi da novanta in casa azzurra. In attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte.