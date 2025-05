Napoli, ADL si sbilancia su Conte: l’annuncio in tv

Novità importanti sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha regalato il quarto Scudetto all’ambiente partenopeo: spunta la nuova decisione

Saranno ore intense per scoprire ufficialmente ciò che farà l’allenatore azzurro. Conte vorrebbe prendersi qualche giorno di riflessione prima di comunicare la sua scelta al presidente De Laurentiis. Pochi minuti fa sono arrivate nuove dichiarazioni in Rai da parte del numero uno del club partenopeo.

La dirigenza partenopea si è già mossa su numerosi colpi in entrata per puntellare la rosa del futuro in casa Napoli. Nel frattempo il presidente De Laurentiis è raggiante dopo il trionfo in Serie A: inoltre, è felice in occasione del suo compleanno proprio all’indomani del successo in Italia. Soltanto a partire da lunedì si parlerà ufficialmente del futuro di Antonio Conte, ma si è lasciato andare anche ad una dichiarazione a sorpresa.

Napoli, la mossa vincente su Conte: la verità alla Rai

Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere il futuro dell’allenatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis è tornato a parlare a distanza di ore dopo il trionfo in Serie A. Ecco il dettaglio suggestivo per conoscere la sua decisione definitiva.

Pochi minuti fa il presidente De Laurentiis si è espresso sul futuro di Antonio Conte rilasciando dichiarazioni al Tg1: “In un matrimonio, nessuno vuole sapere se la moglie o il marito tradiscono. Ciò che conta è sentirsi bene: se qualcuno non si sente a suo agio e soffre per l’ambiente, ha bisogno di cambiare aria. Vedremo cosa succederà”.

Un nuovo messaggio chiaro da parte del numero uno del club partenopeo: lo stesso Conte sarebbe volato ad Ischia pochi minuti fa per partecipare al party privato in occasione del compleanno di ADL. I due si incontreranno per capire realmente se ci saranno o meno i presupposti per poter continuare ad andare avanti insieme. Conte è molto ambito nel campionato italiano: in pole c’è la Juventus, ma anche il Milan potrebbe avere la meglio.

Dopo la vittoria alla guida del Napoli, l’allenatore leccese è tornato ad imporsi anche a livello internazionale. Ora la scelta dipenderà soltanto dalla sua volontà: la Juventus lo vorrebbe avere subito in panchina dopo una stagione terribile. Soltanto il quarto posto in classifica potrebbe salvare la stagione dei bianconeri. Conte vuole aspettare fino alla fine.