Scudetto Napoli, bus scoperto: posti limitati, come prenotarsi

Il Napoli ha vinto lo Scudetto tanto atteso e desiderato e ora il trofeo verrà mostrato al popolo azzurro con il bus scoperto.

Gli azzurri con Antonio Conte sono riusciti a scrivere una pagina di storia clamorosa, unica nel suo genere perché la squadra non partiva minimamente come la favorita per la vittoria finale ma il grande lavoro della dirigenza, dell’allenatore con il suo staff e di tutti i giocatori è stato decisivo per arrivare a questo punto della stagione con il trofeo in bacheca, il quarto della storia e il secondo negli ultimi 24 mesi dopo quello vinto con Luciano Spalletti.

Il Napoli ha vinto lo Scudetto e la città è completamente impazzita: ora cresce l’attesa per vedere da vicino il trofeo e a giorni sfilerà il bus scoperto per la città.

Bus scoperto Scudetto Napoli: quando sfilerà in città

Dopo 38 giornate il Napoli di Antonio Conte è riuscita a spuntarla sull’Inter di Simone Inzaghi ed è arrivato alla vittoria della Serie A. Il percorso non è stato assolutamente semplice, anzi. Ci sono stati momenti di alti e bassi che avevano fatto temere il “peggio” a tutti i tifosi.

Alla fine il Napoli ha vinto lo Scudetto e ora ha scritto una pagina di storia davvero indelebile e capace di essere unica nel proprio futuro.

Il Napoli ha vinto il quarto Scudetto e nelle prossime sfilerà per la città per mostrare a tutti i tifosi il prestigioso trofeo e festeggiare tutti insieme l’ambito e sognato campionato.

Quando passa il bus scoperto a Napoli: annuncio del sindaco

A differenza di due anni fa, questa volta il bus scoperto con il Napoli dello Scudetto passerà in città. Con la vittoria ai tempi di Spalletti non c’era stato modo di organizzare la sfilata della squadra con il trofeo da mostrare alla città e ai tifosi.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato a Radio CRC della situazione legata al bus scoperto e ha svelato il programma effettivo per tutti i tifosi che vogliono assistere alla sfilata che ci sarà in città.

“Lunedì alle 15 ci sarà il bus scoperto, che partirà dal Molo Luise fino a Piazza Vittoria e tornerà indietro“, ha detto il sindaco alla radio partner, svelando il percorso che farà il bus.

Bus scoperto del Napoli: bisogna prenotarsi?

“Abbiamo voluto accontentare i tifosi sia io che De Laurentiis, prevediamo quasi 100.000 persone intorno al bus“, ha poi concluso il sindaco sull’evento, riferendo che “agli estremi dell’area verranno messi 4 maxischermi per permettere a chi non riuscirà ad entrare nell’area di vedere tutto. L’evento si svolgerà in 2-3 ore: il pullman farà due giri“.

Dunque non potranno entrare tutti i tifosi nella zona delimitata al passaggio del pullman. Come entrare nella zona delimitata, bisognerà prenotarsi? No, non servirà alcuna prenotazione ma servirà arrivare in tempo utile per entrare nella zona off limits.