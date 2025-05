Napoli, Manna cala il bis per Conte: nuovo affare in Toscana

Novità importanti per i prossimi acquisti in casa Napoli. Il ds Manna cercherà di blindare Antonio Conte: l’ultima parola spetterà dopo l’incontro con De Laurentiis

Una nuova mossa decisiva per mettere a segno subito un colpo di mercato. Il ds Manna è sempre molto attivo per rinforzare la rosa del futuro in attesa di conoscere la decisione definitiva di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha intenzione di comunicarla al presidente De Laurentiis nelle prossime ore: ormai ci siamo.

Saranno giorni ricchi di euforia in casa Napoli dopo la conquista dello Scudetto. I Campioni d’Italia cercheranno di blindare Antonio Conte per continuare insieme la loro storia d’amore già culminata con il primo successo. Nelle prossime ore arriverà il fatidico incontro tra De Laurentiis e lo stesso allenatore azzurro che è volato ad Ischia per festeggiare il suo 76esimo compleanno. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici vista la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tutti gli scenari possono cambiare in fretta: ecco la decisione definitiva.

Calciomercato Napoli, sprint per il nuovo affare: la mossa del ds Manna

Spunta un nuovo intreccio in Toscana per chiudere un nuovo rinforzo per il futuro. Il Napoli continua a monitorare numerosi profili di spessore per competere su più fronti: la svolta per il futuro.

Come svelato dall’esperto di calciomercato di Relevo, Matteo Moretto, il Napoli è pronto a diventare subito protagonista sul fronte calciomercato. Dopo aver messo a segno l’affare Marianucci dall’Empoli, il ds Manna potrebbe pensare al doppio colpo in casa azzurra con la chiusura per il difensore albanese Ardian Ismajli. In Serie A ha collezionato 28 presenze stagionali, ma ora è pronto a compiere il suo definitivo salto di qualità in una big.

Soltanto nei prossimi giorni si conoscerà la reale intenzione del direttore sportivo, ora intento a festeggiare lo Scudetto. Ad inizio giugno il Napoli tornerà alla carica per allestire una rosa super competitiva con l’immediata qualificazione in Champions. Saranno ore importanti tra festeggiamenti e primi affari di calciomercato: il Napoli vuole sognare in grande per competere anche in campo internazionale.

La Champions League resta una vetrina molto ambita per gli azzurri: urgono rinforzi di qualità e di spessore per misurarsi con le altre big europee. Ismajli resta nel mirino del ds Manna: soltanto nei prossimi giorni si capirà se chiudere definitivamente l’affare.