Napoli: Manna scatenato, nuovo affare in Francia

I partenopei guardano con attenzione in Ligue 1 per andare a rinforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico. E c’è la possibilità di chiudere un altro affare

Il Napoli è davvero scatenato sul calciomercato. L’affare de Bruyne è ad un passo dalla chiusura e, secondo le indiscrezioni, anche David è sempre più vicino. Ma il direttore sportivo dei partenopei non è assolutamente intenzionato a fermarsi. Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri potrebbero definire un’altra operazione in Ligue 1. Il giocatore piace molto a De Laurentiis e per questo motivo non è da escludere che si possa optare per un tentativo con l’obiettivo di andare a chiudere il colpo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e valutazioni. Il Napoli non ha ancora sciolto i dubbi su chi puntare, ma il calciatore piace davvero tanto a De Laurentiis e a Manna tanto da averlo valutato anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere questa operazione oppure si andrà su profili differenti.

Calciomercato Napoli: colpo in Ligue 1, tutti i dettagli

Il nome di David è quello in pole position per il Napoli, ma i partenopei seguono anche altri profili che potrebbero comunque alzare la qualità della rosa. Zhegrova è uno dei nomi sul taccuino di Manna. Ma non è assolutamente finita qui almeno stando all’edizione odierna de il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano italiano, nel mirino dell’Inter ci sarebbe anche il profilo di Kang-in Lee. Il coreano, in forza al PSG, ha una valutazione importante considerato anche il fatto che parliamo di un classe 2001, ma la sua volontà di cambiare aria è destinata ad aprire magari ad un prestito con obbligo o diritto di riscatto. E sappiamo molto bene come ADL su questi nomi possa decidere di puntare anche per aumentare la conoscenza del brand. Per questo motivo Manna starebbe seguendo con attenzione la situazione e pronto a cogliere le occasioni.

Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e delle riflessioni. Il Napoli dovrà sciogliere presto i dubbi su chi puntare nel prossimo calciomercato e Lee rappresenta una possibilità molto importante anche per alzare la qualità della rosa.

Mercato Napoli: Lee resta un obiettivo

Il nome di Lee non è assolutamente nuovo per il Napoli. Il giocatore era una idea di calciomercato anche per lo scorso gennaio e vedremo se questa volta potrà trasformarsi tutto in realtà.

Per adesso non c’è nessuna trattativa con il PSG e vedremo come si svilupperà tutto e se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si andrà su altri obiettivi.