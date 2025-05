Napoli, Meret ancora non firma: il sostituto dalla Spagna

Il calciomercato in casa Napoli è sempre molto attivo dopo il trionfo dello Scudetto. Spunta il nuovo sostituto di Meret: ecco il dettaglio a sorpresa dalla Liga spagnola

Saranno giorni frenetici per gli azzurri che cercheranno di mettere a segno affari suggestivi. Spunta la nuova decisione per ambire a grandi palcoscenici: Meret non ha ancora messo nero su bianco sul rinnovo contrattuale, ecco il nuovo sostituto dalla Spagna.

Novità importanti in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Alex Meret. Il portiere azzurro non ha ancora firmato ufficialmente il suo rinnovo contrattuale, ma ora il ds Manna ha messo nel mirino un nuovo affare per il futuro. Tutto può cambiare in vista della prossima stagione: l’estremo difensore friulano potrebbe anche dire addio a sorpresa. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di puntellare la rosa del futuro in casa azzurra: tutti i dettagli della nuova operazione dalla Liga spagnola.

Calciomercato Napoli, nuovo intreccio dalla Liga spagnola per il nuovo portiere

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: pronta la nuova decisione per sostituire al meglio Alex Meret. Novità importanti per essere protagonista in vista del futuro: ormai ci siamo per il colpo a sorpresa dalla Spagna.

Come annunciato pochi minuti fa dal portale di calciomercato, Transferfeed, il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per il portiere dell’Espanyol Joan Garcia. L’estremo difensore spagnolo ha una clausola pari a 25 milioni di euro, mentre il suo contratto è in scadenza nel 2028. In attesa di conoscere il futuro di Alex Meret, il presidente De Laurentiis vuole cautelarsi in vista della prossima stagione.

Classe 2001, il portiere dell’Espanyol non vede l’ora di essere protagonista in Serie A. Ha attirato subito i top club europei, ma il ds Manna si vuole muovere subito anticipando la folta concorrenza. Ormai ci siamo per chiudere così l’affare dalla Spagna: tutto dipenderà anche dal rinnovo o meno di Alex Meret.

Ancora protagonista in questa stagione, il portiere friulano ha vinto 2 scudetti su 3 negli ultimi anni in casa azzurra. Joan Garcia non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità: tutto può cambiare in vista del futuro. Il presidente De Laurentiis è molto attivo sul fronte calciomercato per chiudere subito per la trattativa che porterebbe a Napoli Kevin de Bruyne. Ad inizio giugno potrebbe arrivare la fumata bianca.