Napoli, non solo de Bruyne: nuovo colpo da Manchester

Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato. Spunta un nuovo intreccio da Manchester per chiudere un nuovo affare oltre de Bruyne: l’annuncio

Nelle prossime ore il presidente De Laurentiis ha intenzione di chiudere per il colpo a centrocampo. Il centrocampista belga potrebbe vestire subito la maglia azzurra su consiglio di Mertens e Lukaku. Dopo il trionfo dello Scudetto l’affare potrebbe concretizzarsi entro inizio giugno. Ma non è solo l’unico affare che il ds Manna sta portando avanti a fine maggio: ecco il nuovo intreccio da Manchester.

Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di badare a spese per allestire una rosa sempre più competitiva. Il Napoli potrebbe chiudere per il colpo de Bruyne: poche ore è arrivata anche la conferma del numero uno del club partenopeo. Saranno ore frenetiche per conoscere così la decisione sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore azzurro è volato ad Ischia per festeggiare il 76esimo compleanno dello stesso ADL: i due si incontreranno sicuramente per scambiare due battute su quello che accadrà nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli, l’intreccio da Manchester: la decisione di ADL

Spunta la nuova decisione in ottica futura per chiudere un nuovo colpo suggestivo da Manchester. Il Napoli non intende badare a spese in vista della prossima stagione. Ecco la nuova decisione inaspettata per mirare in alto anche in campo internazionale.

Come svelato dal tabloid inglese, Telegraph Ducker, il Napoli potrebbe mettere a segno un nuovo colpo da Manchester dopo quello di Kevin de Bruyne. Un momento speciale per il presidente De Laurentiis che vorrebbe subito chiudere i prossimi acquisti per convincere Conte. La decisione definitiva dell’allenatore del Napoli arriverà ad inizio giugno: Garnacho è pronto a vestire la maglia azzurra dopo che è stato ad un passo a gennaio.

Il talentuoso giocatore argentino del Manchester United, classe 2004, ha voglia di essere protagonista in Champions. I Red Devils hanno intenzione di cedere diversi top player senza Coppe europee: Garnacho potrebbe accettare la destinazione Napoli. Una voglia immensa per arrivare fino in fondo anche in campo internazionale. L’argentino non ha giocato dall’inizio la finale di Europa League mettendo in mostra tutto il suo malessere ai microfoni della stampa inglese. L’addio è ormai nell’aria da tempo: la sua valutazione si aggira sempre intorno ai 60 milioni di euro. L’affare Osimhen potrebbe abbassare le pretese del top club inglese: staremo a vedere.