Napoli: niente Allegri, ADL ha scelto un altro tecnico

Il futuro della panchina dei partenopei continua ad essere al centro di diverse voci. E a sorpresa il patron potrebbe puntare su un altro nome

Da mercoledì in casa Napoli si penserà al futuro. Lunedì è il giorno della festa in città, martedì la squadra in trasferta a Roma per incontrare il Papa. Poi si inizierà a ragionare con attenzione su come muoversi in ottica della prossima stagione. La priorità è il vertice con Conte per fare un punto della situazione e capire se continuare insieme. La possibilità esiste anche se è molto remota e per questo motivo il club si starebbe muovendo anche su altri profili.

Si è parlato tanto della possibilità di Allegri, ma su di lui sembra essersi inserita con forza l’Inter visto il futuro di Inzaghi. ADL sarebbe pronto di virare su un nome di assoluto livello per continuare il progetto iniziato in estate. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La volontà è quella di proseguire con Conte, ma se non si dovesse arrivare alla fumata bianca, le cose potrebbero cambiare.

Napoli: il nome a sorpresa per la panchina

La concorrenza per Allegri è molto importante. Milan e Inter sono sulle tracce del toscano e, secondo le informazioni di Tuttosport, ADL starebbe valutando con attenzione un altro profilo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere l’incontro con Conte per avere un quadro molto più chiaro.

Stando al quotidiano italiano, il club partenopeo potrebbe sondare ancora una volta il terreno per Pioli. Il tecnico parmense è un vecchio pallino di ADL e il Napoli è pronto a fare un tentativo in caso di rottura con Allegri. Per adesso si tratta più di una suggestione che altro considerato che il patron azzurro ha sempre confermato la volontà di proseguire con Conte. Ma sappiamo come il leccese ha bisogno di garanzie.

Per questo motivo c’è grande attesa per l’incontro tra ADL e Conte e avere un quadro molto più chiaro sulla panchina del Napoli. Pioli resta una possibilità e vedremo se alla fine la scelta cadrà su di lui.

Panchina Napoli: Pioli resta in corsa

Pioli resta in corsa per la panchina del Napoli. Allegri è il nome in pole position e il tecnico sembra essere pronto ad accettare la proposta di ADL anche se Inter e Milan sono un ostacolo importante da superare.

Il Napoli aspetta l’incontro con Conte e solamente dopo si faranno delle scelte importanti sulla panchina con Pioli che resta un profilo da tenere in considerazione.