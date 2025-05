Napoli: intreccio con Fabregas, si sblocca il sostituto di Conte

Il futuro del tecnico leccese continua ad essere sempre più in bilico. Possibile un intreccio con lo spagnolo nel giro di poco tempo

Le strade di Antonio Conte e il Napoli sono pronte a dividersi. Secondo le ultime indiscrezioni, nella giornata di domani è previsto l’incontro tra il tecnico e ADL. L’allenatore comunicherà la sua intenzione di lasciare gli azzurri per iniziare una nuova avventura con la Juventus e da parte del presidente non ci sarà alcuna ostruzione. L’idea sarebbe quella di non rovinare i rapporti dopo una stagione come quella e dare il placet per la rescissione del contratto in anticipo.

Naturalmente l’addio di Conte costringerà ADL a dover andare a scegliere il sostituto. Le candidature di Pioli e Baroni restano molto forti, ma non sono i nomi in pole position. I profili in cima alla lista di ADL sono quelli di Allegri e Fabregas e ci potrebbe essere presto un intreccio con un altro club di Serie A destinato a sbloccare il nuovo allenatore del Napoli.

Napoli: testa a testa Fabregas-Allegri, le ultime

Il casting per la panchina del Napoli entrerà nel vivo nei prossimi giorni, ma non si sbloccherà prima del 3 giugno. Sembra essere questa l’idea che sta prendendo piede nelle ultime ore. C’è un tecnico che al momento blocca il valzer degli allenatori e vedremo cosa succederà subito dopo la finale di Champions League.

Secondo le informazioni a disposizione, Inzaghi è il nome destinato a sbloccare il puzzle delle panchine. Stando a La Repubblica, Allegri ha un accordo di massima con il Napoli, ma l’Inter resta una ipotesi che il tecnico livornese non vuole escludere. Per questo motivo da parte sua c’è la disponibilità di attendere una settimana per capire come si comporteranno i nerazzurri. Ed ecco che qui entra in campo Fabregas e la sua candidatura per sostituzione il piacentino.

Secondo quanto riferito da Pellegatti, il nome di Fabregas è assolutamente sulla lista di Ausilio e un suo arrivo all’Inter è destinato a sbloccare Allegri al Napoli. In caso di una fumata nera con il toscano, ADL potrebbe decidere di andare con forza sullo spagnolo sfruttando il fattore Champions nel testa a testa con la Roma. Insomma un intrigo che terrà incollati milioni di tifosi sui siti e sui giornali. Una cosa è certa: sarà Inzaghi a decidere il puzzle delle panchine e vedremo cosa succederà in futuro.