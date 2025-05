Napoli, Mertens chiude per de Bruyne: la data cerchiata in rosso

Una nuova mossa vincente dell’ex attaccante del Napoli Dries Mertens. Spunta subito la data dell’arrivo di Kevin de Bruyne: tifosi estasiati

Ci ha messo anche una volta lo zampino come ai vecchi tempi. L’attaccante belga, che ha vissuto momenti memorabili con la maglia del Napoli, potrebbe essere uno degli artefici del possibile arrivo del campione Kevin de Bruyne. Spunta il nuovo intreccio decisivo con i due amici di sempre: in Nazionale hanno condiviso numerose sfide, ma ora c’è dell’altro sul suo trasferimento in azzurro.

Dopo l’addio al Manchester City, lo stesso campione belga dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Un affare a parametro zero davvero importante: il presidente De Laurentiis subito si è mosso per chiudere la trattativa. Dries Mertens è molto amico di de Bruyne: c’è un retroscena davvero suggestivo per conoscere la data del suo possibile arrivo. Nei giorni scorsi l’ex City ha rivelato di prendersi un po’ di tempo per scegliere la miglior decisione possibile insieme alla propria famiglia.

Napoli, lo zampino di Mertens: può smettere di giocare

In attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte, l’ex attaccante del Napoli potrebbe coronare il sogno di milioni di tifosi. Ora la palla passerà ad ADL che dovrà chiudere subito per l’affare da urlo. Ha vinto tanti trofei con il Manchester City, ma all’età di 34 anni è ancora voglioso di incidere in Champions League.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Mertens è stato il suo testimone di nozze nel 2017 visto che si era sposato a Sant’Agnello. Lo stesso attaccante belga è pronto a salutare il Galatasaray per annunciare definitivamente l’addio al calcio. Il 6 giugno sarà un giorno decisivo: Mertens riceverà la cittadinanza onoraria al Comune di Napoli con la sua voglia immensa di vivere a Palazzo Sant’Anna a Napoli. Lukaku e de Bruyne lo aspettano a braccia aperte per vivere serate nella città partenopea.

Saranno giorni decisivi per arrivare all’annuncio decisivo del belga. Ad inizio giugno tutto sarà più chiaro: il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindare anche Antonio Conte. I due stanno trascorrendo alcuni giorni insieme in concomitanza del 76esimo compleanno del numero uno del club partenopeo. Rispetto al passato il Napoli vuole investire tanto sul fronte acquisti dopo le cessioni di Kvara e di Osimhen che arriverà a titolo definitivo nelle prossime settimane.