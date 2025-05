Napoli, fumata bianca per il centrale: intreccio con Tare

Una voglia immensa di chiudere subito per nuovi affari suggestivi. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici: spunta il nuovo intreccio con Tare

Una nuova decisione in vista della prossima stagione per il bene del Napoli. Il ds Manna è al lavoro per allestire una rosa competitiva su più fronti. La dirigenza partenopea vorrebbe subito regalare nuovi affari ad Antonio Conte, che dovrà comunicare ancora la sua decisione al Napoli.

Novità importanti sul futuro del Napoli in attesa di conoscere la decisione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro dovrà prendere una scelta in vista della prossima stagione: a breve ci sarà il summit con il presidente De Laurentiis. Saranno settimane intense per allestire subito una rosa di assoluto valore con o senza Antonio Conte. L’alternativa numero uno si chiama Max Allegri, che è finito anche nel mirino del Milan.

Calciomercato Napoli, Lobotka da intermediario: la verità sull’affare

Tutto può cambiare nei prossimi giorni. Il ds Manna è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per chiudere nuovi colpi suggestivi: ecco la soluzione definitiva.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Jacub Kiwior è pronto a vestire la maglia del Napoli. Anche il Milan è sulle sue tracce da tempo, ma ora Igli Tare potrebbe sferrare l’assalto vincente. Ha gli stessi agenti di Lobotka, ma conosce molto bene il campionato italiano visto che è stato protagonisti per due stagioni con la maglia dello Spezia.

Tanti i nomi sul taccuino del ds Manna che cercherà così di chiudere per nuovi affari in vista della prossima stagione. Urgono rinforzi per fare la voce grossa anche in Champions League: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio de Il Mattino. La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro: ecco la soluzione definitiva. Kiwior non vede l’ora di sbarcare in Serie A, già in passato è stato ad un passo dai colori azzurri.

Dopo il trionfo dello Scudetto il ds Manna può avere la meglio per un nuovo colpo di calciomercato dall’Arsenal. Dopo de Bruyne il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese in vista della prossima stagione. Ecco la nuova decisione in ottica futura: occhio anche al Milan che ha intenzione di rivoluzionare la rosa rossonera. Un nuovo sprint sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova scelta per il futuro.