Napoli: il bomber dalla Premier, beffate le big

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico ed è spuntato a sorpresa un nome nuovo in attacco

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore. La priorità per la panchina resta Antonio Conte, ma non è da escludere che si possa andare su Allegri in caso di rottura con il leccese. Ma questa incertezza non ferma il lavoro di Manna, che ormai da tempo sta lavorando per andare a prendere dei calciatori di assoluto livello per alzare ancora di più la rosa e naturalmente sognare in grande.

Secondo le informazioni di tmw, il Napoli ha messo nel mirino di una delle rivelazioni dell’ultima Premier League. Parliamo di un giocatore che ha dimostrato tanta qualità tanto che su di lui ci sono le migliori squadre a livello europeo. I partenopei, però, sono pronti a sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione e naturalmente la possibilità di andare a determinare una operazione importante.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, i dettagli

La Premier ha permesso al Napoli di piazzare dei colpi di assoluto livello. L’operazione McTominay ha fatto sognare in grande in molti ed ora la società sta lavorando per provare ad individuare altri giocatori simili. E c’è un nome che, stando alle informazioni di tmw, che starebbe scalando le gerarchie e Manna potrebbe andare ad optare di puntare su di lui per regalare un rinforzo importante al club partenopeo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Antoine Semenyo. Parliamo di un esterno che ricoprirebbe alla perfezione il ruolo di Kvaratskhelia, ma può agire anche come seconda punta. In stagione ha messo a referto 13 gol e 7 assist in 42 presenze. Si tratta di numeri assolutamente importanti e che hanno attirato l’attenzione di diversi club in ottica del prossimo calciomercato.

Semenyo potrebbe consentire al Napoli di fare un salto di qualità importante agli azzurri nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. I partenopei non hanno affondato il colpo, ma il giocatore del Bournemouth è un profilo che piace davvero a Manna. Vedremo come si svilupperà la situazione e se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca in una trattativa comunque prenderà piede nei prossimi giorni di calciomercato.