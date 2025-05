Napoli, scambio con la Roma: Manna chiude subito

Il Napoli vuole continuare a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte per convincerlo. Spunta il nuovo affare con la Roma: ecco la verità

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del Napoli per ambire a grandi palcoscenici anche in Champions League. Ecco la nuova mossa a sorpresa in vista del futuro: spunta lo scambio decisivo con la Roma per rinforzare subito la formazione azzurra.

La dirigenza partenopea continua a lavorare in ottica futura per nuovi affari decisivi. Il ds Manna è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: spunta il colpo a sorpresa con la Roma per un nuovo scambio suggestivo. Il Napoli cercherà così di avere la meglio in vista della prossima stagione: una voglia immensa di raggiungere traguardi prestigioso dopo il successo in Serie A. Lo Scudetto dovrà essere il trampolino di lancio per una nuova soluzione immediata: ecco lo scambio decisivo.

Calciomercato Napoli, la mossa vincente del ds Manna: affare con la Roma

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Lorenzo Pellegrini sarebbe finito nel mirino del Napoli. Il suo nome è sempre presente sul taccuino del ds Manna che ha intenzione anche di accontentare il club giallorosso. Saranno ore intense per conoscere il futuro di Antonio Conte per poi programmare la prossima campagna acquisti.

Lo stesso direttore sportivo del Napoli potrebbe inserire nella trattativa anche l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, che resta sempre un profilo interessante. Anche in questa stagione si è messo in luce con gol decisivi, ma il suo futuro dipenderà anche dalla permanenza o meno di Antonio Conte. Da gennaio in poi l’allenatore del Napoli l’ha impiegato alle spalle di Lukaku esprimendosi al meglio in quella porzione di campo.

Tutto può cambiare nelle prossime settimane per arrivare subito alla nuova soluzione in casa Napoli. Spunta il nuovo affare con la Roma: Pellegrini potrebbe lasciare subito da capire la squadra giallorossa. Claudio Ranieri l’ha pungolato spesso durante la stagione per spronarlo a dare il meglio di sè.

Il Napoli l’ha seguito a lungo in ottica futura: ecco la nuova decisione in vista della prossima stagione. Il ds Manna cercherà così di allestire una lunga rosa per competere su più fronti: ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca. Il presidente De Laurentiis non baderà a spese per accontentare la piazza partenopea per non commettere gli errori del passato.