Napoli: Manna scatenato, tre rinforzi per convincere Conte

Il tecnico leccese si avvicina sempre di più alla conferma e il direttore sportivo è pronto ad accontentarlo con tre rinforzi in poco tempo

Il Napoli e Antonio Conte si avvicinano sempre di più. L’incontro di ieri a Roma sembra avere aperto alla permanenza del tecnico leccese, che si attende da parte della società delle risposte importante. Le promesse fatte da ADL e Manna sono diverse e il loro mantenimento è il passaggio cruciale per continuare con l’allenatore. Sappiamo molto bene come il pugliese ci ha abituato a prendere decisioni anche a stagione in corso e per questo motivo mai dire mai.

Ma, secondo le informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli, Manna non ha alcuna intenzione di deludere il tecnico e sta lavorando con attenzione alla possibilità di andare a rinforzare la rosa. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma l’obiettivo del direttore sportivo sarebbe quello di andare a soddisfare il Conte e anche il Napoli con tre acquisti nelle prossime ore di calciomercato.

Calciomercato Napoli: tre rinforzi nel giro di 48 ore?

Il Napoli è molto attivo nel calciomercato e l’obiettivo di Manna è quello di andare a chiudere nel giro di due giorni tre acquisti per consentire a Conte di restare. Per due la strada è praticamente fatta: parliamo di de Bruyne e David. Su entrambi i partenopei sono sempre più vicini a firmare e l’annuncio potrebbe arrivare davvero in poco. Ma non è assolutamente finita qui visto che il club è pronto a definire una terza operazione.

Conte ha messo Frattesi fra le priorità ed è pronto a fare un tentativo nei prossimi giorni di calciomercato per portarlo subito al Napoli e anticipare la concorrenza. Una operazione non facile visto che l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatori prima del Mondiale del Club. Non è da escludere che i partenopei possano decidere di definire l’operazione e magari poi accoglierlo a luglio.

Frattesi, de Bruyne e David non sono solamente gli ultimi colpi di calciomercato che il Napoli proverà a chiudere nel giro di davvero poco tempo. Il nome di Zhegrova continua ad essere nel mirino dei partenopei e si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione. La fumata bianca è davvero vicina e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si potrà sviluppeare la situazione.