Napoli, ultimatum di Allegri ad ADL: spunta la data

Un intreccio suggestivo tra Allegri e Conte per la prossima stagione. Spunta la data cerchiata in rosso: tutta la verità sul nuovo incontro con ADL

Un momento intenso per arrivare subito alla decisione definitiva. Max Allegri non vede l’ora di tornare in pista, ma ha dato l’ultimatum al presidente De Laurentiis. Spunta la verità su Antonio Conte in vista della prossima stagione: cosa sta succedendo?

Il presidente De Laurentiis ha incontrato Antonio Conte per conoscere la sua reale intenzione in vista della prossima stagione. L’allenatore del Napoli si è preso qualche giorno prima di comunicare la sua decisione ufficiale: spunta così la mossa di Max Allegri. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla scelta definitiva. Conte è stato applaudito durante il bagno di folla sul lungomare della città partenopea. La stessa moglie Elisabetta ha fatto intendere che cercherà di convincerlo, ma l’ultima parola spetterà soltanto a Conte. Spunta la data cerchiata in rosso per conoscere tutta la verità in ottica futura.

Calciomercato Napoli, la decisione di Allegri: la mossa a sorpresa

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Max Allegri è orientato ad aspettare il Napoli fino a venerdì. Antonio Conte incontrerà nuovamente il presidente De Laurentiis per comunicargli la sua decisione: in caso di mancata scelta si sentirà libero. Il Milan dal canto suo farà di tutto per convincerlo accontentandolo su tutto prima.

Saranno giorni intensi in casa azzurra per carpire ulteriori dettagli per la prossima guida tecnica. Allegri è in pole per la panchina azzurra, ma il neo ds del Milan Igli Tare sta provando a convincerlo per ripartire insieme. Un intreccio ancora decisivo tra Allegri e Conte: due manager di spessore internazionale che non vedono l’ora di essere ancora protagonisti in Serie A.

Il ds Manna sta cercando di convincere lo stesso Conte mettendo a segno subito colpi del calibro di De Bruyne e Jonathan David. Due rinforzi a parametro zero per iniziare subito alla grande la prossima stagione. L’allenatore salentino avrebbe già dato la sua parola alla Juventus, ma ha preso del tempo per pensare.

Il progetto di ADL è suggestivo per continuare a vincere con lui: Allegri potrebbe così optare per la destinazione Milan. Soltanto nella giornata di venerdì si conoscerà tutta la verità sul prossimo allenatore del Napoli. Ormai ci siamo per la novità ufficiale.