Napoli, il nuovo Kvara arriva per “soli” 20 milioni: il motivo

Il Napoli vuole subito chiudere tanti colpi ad inizio giugno per blindare Antonio Conte. Spunta l’affare decisivo intorno a 20 milioni di euro: ecco il ‘nuovo Kvara’

Si sogna in grande per l’affare decisivo in vista della prossima stagione. Dopo Kevin De Bruyne il presidente De Laurentiis è intenzionato a regalare nuovi affari ad Antonio Conte. L’allenatore del Napoli dovrà comunicare la sua scelta definitivo entro la giornata di venerdì: cauto ottimismo per la sua permanenza sulla panchina azzurra.

La dirigenza partenopea continua a sognare in grande in vista della prossima stagione. Il ds Manna è al lavoro per regalare subito i primi colpi di scena in casa Napoli: spunta l’affare decisivo per il ‘nuovo Kvara’ con la chiusura a 20 milioni di euro. Tutto può cambiare improvvisamente anche per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. La campagna acquisti dipenderà proprio dalla decisione dell’allenatore azzurro: ecco il momento decisivo per sognare in grande.

Calciomercato Napoli, affare decisivo: la mossa vincente

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe chiudere subito per il colpo Zhegrova. L’esterno offensivo kosovaro, in forza al Lille, andrebbe a rinforzare il reparto offensivo con Politano e Neres. Non ci sarà il rinnovo con il club francese e così potrebbe esserci una chiusura intorno ai 20-25 milioni di euro. L’intenzione del Lille è quello di non perdere a parametro zero nella prossima stagione evitando di commettere l’errore con Jonathan David, sempre nel mirino del club partenopeo.

Il ds Manna cercherà di avere la meglio anticipando la folta concorrenza in ottica futura. Una voglia immensa di mettere a segno un colpo da urlo: già a gennaio è stato ad un passo dalla squadra azzurra. Il presidente De Laurentiis vuole blindare subito Antonio Conte con la promessa di un mercato da 200 milioni di euro. L’obiettivo è quello di essere protagonisti anche in Champions League arrivando fino in fondo: la sfida è stata lanciata.

Zhegrova possiede un’esperienza fuori dal comune ed è pronto a vestire la maglia del Napoli. Possiede un dribbling ubriacante associato ad una grande rapidità e velocità: un esterno offensivo che farebbe gioire ancora i tifosi azzurri. Ormai ci siamo per la nuova mossa vincente dalla Francia: il nuovo Kvara è pronto a sbarcare da Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare per il nuovo progetto.