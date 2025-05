Napoli, addio Castel Volturno: dove sorgerà il centro sportivo

Un momento decisivo per continuare a collezionare trofei suggestivi in casa Napoli. Spunta la nuova sede del quartier generale di De Laurentiis: l’annuncio

Dopo tantissimi anni a Castel Volturno il presidente De Laurentiis è pronto a cambiare aria. Ci saranno novità importanti anche dal punto di vista logistico: con Conte si continuerà ad andare avanti programmando anche i numerosi interventi fuori dal campo. Già in passato l’allenatore del Napoli ha rivelato cosa bisognerebbe fare per ambire a diventare una potenza internazionale. Spunta la nuova sede del centro sportivo azzurro: ecco dove.

Il progetto avvincente di Antonio Conte continuerà senza sosta in casa Napoli. Spunta la nuova decisione dell’allenatore azzurro che ha comunicato la sua intenzione al presidente De Laurentiis. Subito è arrivato l’annuncio ufficiale con i tifosi che hanno subito gioito per continuare insieme. Novità interessanti per ambrie a grandi palcoscenici sotto ogni profilo: dopo il trionfo dello Scudetto, Conte avrà sempre più poteri per portare la squadra azzurra a competere con le big europee.

Nuovo centro sportivo Napoli, la verità di De Laurentiis: dove ci sarà

Conosciamo subito i nuovi dettagli per il centro sportivo azzurro in vista delle prossime stagioni. Il contratto di fitto con Castel Volturno terminerà a breve: ecco la nuova decisione del presidente De Laurentiis.

Come svelato da Le Cronache di Napoli, il presidente De Laurentiis ha intenzione di lasciare il centro sportivo di Castel Volturno come già annunciato nei giorni scorsi. Il nuovo quartier generale è pronto a trasferirsi nella zona di Qualiano come svelato pochi minuti fa. ADL potrebbe così anche costruire i convitti per i giovani calciatori del Napoli che sono spesso costretti a volare nelle big del Nord per farsi strada.

Ci sarà una rivoluzione globale che non riguarderà soltanto la Prima squadra con acquisti di spessore internazionale. Nelle prossime ore è previsto lo sbarco del campione belga, Kevin De Bruyne, che incontrerà anche Dries Mertens pronto a ricevere in Comune la cittadinanza napoletana dopo gli anni d’oro trascorsi in maglia azzurra. I due sono molto amici: lo stesso belga lo avrebbe convinto insieme a Romelu Lukaku per trasferirsi a zero da Conte.

Tutto cambierà nelle prossime ore apportando subito modifiche sostanziali a partire dalla prossima stagione. Napoli sogna sempre più in grande: il presidente De Laurentiis ha deciso di cambiare rotta rispetto al passato.