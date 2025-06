Garnacho in Serie A, c’è la svolta: l’attaccante sta per firmare

Alejandro Garnacho questa estate, dopo essere stato a lungo in lista di sbarco a gennaio, può seriamente salutare il Manchester United. C’è la svolta per il suo sbarco in Serie A tanto chiacchierato, dal momento che l’attaccante sta per firmare.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri in senso assoluto del calcio internazionale. Sin dai suoi esordi con la maglia del Manchester United si è parlato di lui come di uno di quei calciatori da tenere attentamente in considerazione in prospettiva futura. Le cose, però, sono andate diversamente. Pur essendo ancora molto giovane, infatti, ha faticato tremendamente a trovare la giusta continuità di rendimento. Penalizzato in maniera inevitabile anche da un contesto come quello dei Red Devils in cui è a dir poco complicato esprimersi.

Proprio per questo motivo lui stesso starebbe valutando in maniera seria e concreta l’ipotesi di andar via per provare nuova esperienze. Tra le squadre maggiormente interessate ci sono ben tre realtà di Serie A. Si tratta di Napoli prima, Juventus poi ed infine, nell’ultimo periodo di tempo, il Milan. In tal senso, però, arrivano delle notizie a dir poco importanti, dal momento che per Alejandro Garnacho arriva una svolta importante, dal momento che sta per firmare ed il suo futuro si sta andando a profilare.

Garnacho di nuovo in Serie A: colpo di scena nel suo futuro

Al Manchester United nell’ultima stagione c’è stato davvero poco da salvare. Nonostante questo, però, sicuramente Garnacho è stato tra i migliori per prestazioni. Alle spalle solo del solito Bruno Fernandes. Che sembra fare un altro sport rispetto ai suoi compagni di sin dal suo arrivo. Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio account X, però, nonostante diversi contatti con club di Serie A, il futuro di Garnacho non sarà in Serie A. Arrivano delle notizie significative in tal senso.

Alejandro Garnacho ha deciso in maniera definitiva che saluterà il Manchester United. Ma, attenzione, dal momento che potrebbe restare comunque in Premier League. Stando a quello che ha raccontato l’esperto di calciomercato, infatti, ci sono tre club inglesi che stanno facendo sul serio per lui e che starebbero guadagnando, in ragione di ciò, una posizione di vantaggio.

Ci sarebbero stati dei contatti, in tal senso, con club italiani, ma a quanto pare la pista che porterebbe Garnacho a restare in Premier League sarebbe la favorita allo stato attuale delle cose. Si attendono sviluppi nel suo futuro. A quanto pare, la sua preferenza sarebbe proprio quella di continuare a giocare in Serie A.