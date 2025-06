Napoli: assist dalla Roma, si sblocca l’affare

Gli azzurri potrebbero guardare in casa giallorossa per andare a rinforzare la rosa e il club capitolino è pronto a fare un assist importante ai partenopei

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e potrebbe approfittare di una grande occasione della Roma. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, il club capitolino sarebbe sulle tracce del sostituto e non è da escludere che ora possano sedersi al tavolo per trattare una cessione. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Non c’è nessuna trattativa in corso, ma la volontà è molto chiara e un tentativo potrà essere fatto.

I partenopei hanno bisogno di rendere la rosa ancora più forte in tutti i reparti. Per il Napoli è il momento delle valutazioni vista la necessità di andare a prendere giocatori di livello nel prossimo calciomercato. La Roma è pronta ad aprire a questa opportunità soprattutto se dovesse trovare il sostituto. Per adesso è una semplice suggestione e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Napoli: affare con la Roma, le ultime

La Roma potrebbe essere una delle squadre che cambieranno di più considerato anche l’arrivo di Gasperini. Il tecnico giallorosso potrebbe chiedere dei giocatori funzionali al suo progetto e uno di questi sembra essere proprio Koussounou. Lo ha allenato all’Atalanta e sembra essere pronto ad averlo anche nella squadra capitolina.

E per questo motivo non è da escludere che la Roma possa optare per una cessione di Ndicka e il Napoli potrebbe farci un pensierino per il prossimo calciomercato. Non è una operazione semplice per diversi motivi, ma un tentativo da parte degli azzurri è da tenere presente per diversi motivi. Da qui non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e, quindi, presto si avranno delle novità importanti. Quindi presto saranno sciolti tutti i dubbi.

Per adesso il Napoli sta facendo delle riflessioni e delle ipotesi. La volontà è quella di andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato e Ndicka resta un profilo che potrebbe consentire di fare un salto di qualità importante.

Mercato Napoli: Ndicka nome nuovo per la difesa?

Il Napoli deve andare a rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato e Ndicka rappresenta una possibilità importante visto che la Roma potrebbe aprire alla cessione.

Per il momento si tratta di una ipotesi. Non c’è alcuna trattativa in corso, ma presto i partenopei potrebbero fare un tentativo per andare a sbloccare l’affare.