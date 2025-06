Napoli: non solo Gatti, arriva un altro jolly dalla Juventus

Il Napoli guarda in casa Juventus per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I giocatori della Vecchia Signora, che Manna conosce bene, possono far a caso del nuovo progetto tecnico azzurro.

Dopo Gatti, che sta avendo problemi a rinnovare il proprio contratto con la Juve, spunta fuori un altro nome per il prossimo mercato del Napoli. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal Corriere dello Sport, la società avrebbe mosso i primi passi per l’ingaggio del giovane talento dei bianconeri, che può partire in questa sessione estiva di mercato.

I bianconeri sono a lavoro in vista del Mondiale per Club. Intanto, in società a gestire la situazione è Giorgio Chiellini che insieme al nuovo direttore generale Comolli guiderà l’area tecnica della Vecchia Signora.

La società è in cerca di un nuovo ds che possa raccogliere l’eredità di Giuntoli, che è stato ufficialmente sollevato dall’incarico con il dirigente che ha trovato l’intesa per la rescissione del contratto.

Massara è uno dei candidati anche se non si esclude l’opzione estera. Intanto, a gestire le operazioni di mercato è Chiellini che sta già lavorando insieme ai suoi collaboratori. Da Napoli, intanto, è arrivata la telefonata per un giovane talento.

Calciomercato Napoli: chi prendono dalla Juventus?

La Juve, ancora una volta, si prepara a cedere uno dei suoi talenti che è finito nel mirino del Napoli. Di ritorno dal prestito al Genoa, Fabio Miretti è entrato nel mirino degli azzurri con Manna che è pronto a scommettere sull’Under 21 della Nazionale italiana.

Il classe 2003, che ha disputato una buona stagione al Genoa, con Vieira che ha saputo valorizzarlo al massimo, è tornato di nuovo a Torino e molto probabilmente farà parte del gruppo che parteciperà al Mondiale per Club.

In attesa di conoscere il suo destino, l’agente del ragazzo è in contatto con il Napoli di Manna che è pronto a valutare il suo acquisto.

Miretti Napoli: ultimi aggiornamenti

Il Napoi sta seguendo con attenzione il giovane centrocampista di proprietà della Juventus.

Con una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni di euro, la dirigenza valuta la possibilità di portare a Napoli Miretti che Manna conosce bene, avendolo seguito da vicino ai tempi della sua esperienza in bianconero.

Si valuta l’acquisto del giovane talento, cresciuto nel settore giovanile dell Vecchia Signora, che è tornato alla Juve dopo l’esperienza in prestito al Genoa.