Napoli: David bocciato, Conte vuole un altro bomber

Il futuro dell’attaccante dei partenopei è ancora tutto da scrivere. Il canadese non sembra assolutamente destinato a vestire la maglia azzurra

Il Napoli è alla ricerca di un bomber da affiancare a Lukaku. Il nome in cima alla lista sembrava essere quello di David, ma per il momento il calciatore non sembra rientrare nei piani degli azzurri. Secondo le informazioni di Moretto, Conte non ha dato il via libera all’arrivo del canadese e quindi si potrebbe ragionare sulla possibilità di andare con forza su un altro giocatore visto che ancora non si hanno delle certezze.

Conte vuole un attaccante diverso rispetto a David e il Napoli sta provando ad individuare nel prossimo calciomercato un bomber di assoluto livello. Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Manna non ha alcuna intenzione di accelerare e quindi vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. L’idea è comunque quella di andare a prendere un vice Lukaku per avere una rosa ancora più forte viste le diverse competizioni.

Calciomercato Napoli: niente David, chi arriva al suo posto

Il futuro dell’attacco del Napoli è ancora tutto da scrivere. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che ci sarà Lukaku a guidare il reparto offensivo dei bianconeri. Ma le partenze di Simeone e Raspadori costringerà i partenopei a dover andare a prendere un calciatore di assoluto livello in quel ruolo. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà il tutto.

Il nome che presto potrebbe ritornare in auge per il Napoli è quello di Sorloth. L’Atletico Madrid a sorpresa dovrebbe privarsi del norvegese nel prossimo calciomercato e l’attaccante in questa stagione ha dimostrato di avere tanta qualità. A questo punto non è da escludere che ci possa essere un tentativo da parte dei partenopei per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.

Sorloth è sicuramente un calciatore che ha dimostrato di poter essere un attaccante molto utile per Conte. Per adesso è una semplice suggestione visto che il Napoli non ha ancora sciolto i dubbi e a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ tempo per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: Sorloth resta un obiettivo

Sorloth resta un obiettivo di calciomercato del Napoli visto che Conte ha ormai bocciato David e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni.

Per il momento Manna non ha alcuna fretta di sciogliere i dubbi. L’obiettivo è quello di non sbagliare e quindi si proverà a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.