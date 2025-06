Napoli, non solo Beukema e Ndoye: altro affare con il Bologna

Il Napoli ha aperto un filo diretto con il Bologna per il calciomercato estivo: potrebbero esserci molti colpi importanti da chiudere a breve.

Gli azzurri sono i campioni d’Italia in carica e intendono continuare su questa scia, prendendosi tutto quello che di buono può essere costruito sull’asse De Laurentiis-Conte che hanno intenzione di continuare insieme alla grande e intendono vivere il calciomercato in maniera molto serena, gestendo alla grande anche acquisti e cessioni.

Il futuro del Napoli cambierà in base al mercato, con Conte che ha fatto richieste ben specifiche per portare il Napoli in alto anche in Europa ma anche per provare a difendere lo Scudetto, vincendo il quinto.

Calciomercato Napoli: Beukema e Ndoye dal Bologna

Il Napoli sta cercando rinforzi in tutti i reparti del campo, con nomi di alto livello e quelli più “normali” che, però, sono abituati alla Serie A e possono fare molto bene in azzurro.

Il Napoli sta monitorando Sam Beukema e Dan Ndoye. Con entrambi i calciatori c’è un principio di accordo sui termini di ingaggio personali e ora si sta lavorando con il club rossoblù per arrivare all’accordo anche sulle cifre da destinare alle casse del Bologna.

Secondo le ultime notizie di mercato, Sam Beukema e Dan Ndoye non sono gli unici due affari sull’asse Napoli-Bologna.

Futuro Napoli: altri due nomi con il Bologna

Il Napoli è al lavoro quotidianamente per trovare i nomi giusti per fare in modo che la rosa diventi ancora più forte e possa tenere questi standard di qualità che ha mostrato nel 2024/25.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il Bologna sta seguendo due calciatori del Napoli: Alessio Zerbin e Cyril Ngonge. I due esterni sono in uscita dal club azzurro, non rientrano nei piani di Conte e il loro addio potrebbe portare somme comunque importanti al club, da poter poi reinvestire sul mercato in entrata.

Sono nomi slegati totalmente dagli affari Beukema e Ndoye e dai quali il Napoli potrà ricavare circa 20 milioni di euro. Manna sta lavorando con il club felsineo tutti i giorni per riuscire a trovare il modo di incastrare tutte le trattative nel minor tempo possibile.

Cessione Ngonge: c’è anche il Torino

Il Napoli intende cedere Cyril Ngonge. Non rientra nei piani di Conte che ha chiesto a Manna di trovargli una nuova sistemazione in modo da poter inserire poi in rosa dei nomi nuovi e più utili al suo stile di gioco.

Ngonge è oggetto del desiderio del Bologna e non solo. Piace molto a Marco Baroni, ora allenatore del Torino, che lo avrebbe voluto anche alla Lazio.