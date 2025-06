Napoli: scaricato dal Barcellona, si chiude per il centrale

I partenopei sono molto attivi sul calciomercato e potrebbero decidere di andare a chiudere una operazione molto importante in ottica futura

In casa Napoli si ragiona su come andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Le idee Manna le ha chiare, ma a questo punto non è da escludere che possa fare un tentativo magari anche con giocatori che non rientrano più nei piani di un club e si potrebbe decidere di andare a bussare in casa del Barcellona.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Barcellona ha praticamente deciso di privarsi del giocatore visto che non rientra più nei piani e il Napoli è pronto a fare un tentativo nel prossimo calciomercato per andare a rinforzare questo colpo. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà capire come si svilupperà meglio la situazione. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione visto che i catalani sono pronti a privarsi del giocatore.

Calciomercato Napoli: affare in Spagna, le ultime

Nonostante uno Scudetto vinto e un campionato importante, il Napoli cambierà volto e sono molti i giocatori che dovrà prendere Manna per andare a rinforzare la rosa di Conte. Non è da escludere che ci possa essere una buona occasione per i partenopei anche se per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non si hanno assolutamente certezze.

Ma il Napoli potrebbe decidere di fare un tentativo per portare Christensen nel prossimo calciomercato alla corte di Conte. I partenopei hanno bisogno di un centrale con le caratteristiche del danese e il Barcellona non ha alcuna intenzione di trattenerlo in rosa e quindi c’è l’opportunità di arrivare ad un accordo. Non è affatto una trattativa facile e quindi bisognerà capire meglio cosa potrà succedere nel prossimo futuro visto che siamo nel campo delle suggestioni e non c’è alcuna trattativa.

Naturalmente la chiamata del Napoli potrebbe cambiare un po’ la situazione e portare Christensen a diventare un giocatore di Conte nel prossimo calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa potrà succedere in futuro.

Mercato Napoli: Christensen nuova idea per la difesa?

Christensen è un difensore alla ricerca di un riscatto dopo una stagione non facile e il Napoli rappresenta l’occasione di calciomercato giusta.

Per adesso non c’è alcuna trattativa. Ma il Napoli presto potrebbe decidere di andare a sondare il terreno per capire la possibilità di chiudere per Christensen.